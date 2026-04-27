Bi kịch cô dâu 5 tuổi trong mộ cổ nghìn năm gây ám ảnh

Cô dâu 5 tuổi được khai quật từ một ngôi mộ nghìn năm tuổi, các chuyên gia vội vã đến hiện trường, phát hiện ra một bí mật hoàng gia đau lòng.

Trong những phát hiện khảo cổ lịch sử, một cô dâu được khai quật trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, điều kỳ lạ cô chỉ mới 5 tuổi.

Ảnh: @Sohu.

Sự việc xảy ra tại nhà cũ của ông Wang Xizhi, nơi các công nhân đang chuẩn bị mở rộng tòa nhà. Trong giờ nghỉ trưa, một công nhân bất cẩn ném xuống một chiếc đục thép lớn, khiến nó vô tình chạm đất và tạo ra một cái hố sâu hun hút. Các công nhân ngay lập tức cảm thấy có điều bất thường và báo cáo tình hình cho cơ quan quản lý di tích văn hóa, hy vọng các chuyên gia khảo cổ học có thể giải mã bí ẩn dưới lòng đất này.

Ngay sau đó, các chuyên gia khảo cổ học, cùng với nhân viên từ bộ phận di tích văn hóa, đã đến địa điểm này. Họ cẩn thận quan sát và khảo sát lối vào, kết luận rằng rất có thể một ngôi mộ cổ lớn đang ẩn giấu bên dưới và khuyến nghị nên tiến hành khai quật bảo vệ càng sớm càng tốt.

Với sự hỗ trợ của các công nhân tại chỗ, các chuyên gia đã thành công tiến vào khu mộ. Trên đường vào mộ, họ được chiêm ngưỡng vô số hiện vật quý giá, mỗi hiện vật đều gợi lên sự tôn kính, như thể chính lịch sử đang sống dậy trước mắt họ.

Ban đầu, các chuyên gia xác định rằng ngôi mộ có thể thuộc về hoàng tộc hoặc quý tộc. Với sự mong đợi và kính trọng, họ cẩn thận mở buồng mộ phía Tây, nơi một chiếc quan tài nhỏ hiện ra. Nhẹ nhàng nhấc nắp lên, họ thấy một cô dâu trẻ ăn mặc lộng lẫy, như thể thời gian đã ngừng lại xung quanh cô. Sau đó, họ mở buồng phía Đông, nơi hai chiếc quan tài nhỏ hơn nữa chứa hài cốt của những đứa trẻ sơ sinh.

Hài cốt lớn hơn khoảng hai tuổi, trong khi hài cốt nhỏ hơn chỉ hơn một tuổi. Tại sao hai đứa trẻ thơ này lại được chôn cất trong cùng một buồng mộ với cô dâu trẻ? Với câu hỏi này trong đầu, các nhà khảo cổ học đã tham khảo nhiều văn bản cổ, dần dần ghép nối bối cảnh lịch sử và khám phá ra một bí mật hoàng gia đau lòng. Hóa ra, cô dâu trẻ trong buồng phía Tây là họ hàng của Vương Hi Chi.

Khi còn nhỏ, cô dâu 5 tuổi này bị ép gả cho Tư Mã Hoàn, con trai út của Tư Mã Thụy (vị hoàng đế sáng lập triều đại Đông Tấn), với hy vọng mang lại may mắn cho ông. Tuy nhiên, Tư Mã Hoàn qua đời khi mới hai tuổi và cô dâu trẻ bị ép chôn cất cùng Tư Mã Hoàn. Một đứa trẻ khác chỉ hơn một tuổi, là cháu trai của Tư Mã Thụy, Tư Mã An Cố, vì còn quá nhỏ nên cũng được chôn cất cùng Tư Mã Hoàn.

Gia đình Vương Hi Chi hẳn đã rất tức giận và đau buồn về điều này, nhưng họ bất lực không thể chống cự và chỉ có thể bất lực nhìn con gái mình đối mặt với cái chết.