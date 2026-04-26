Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn 13 con cá muối trong lăng mộ cổ

Một lăng mộ 2.400 năm tuổi được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bên trong chứa 13 con cá muối gây xôn xao.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

13 con cá muối dường như còn nguyên vẹn đã được khai quật từ một lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có niên đại 2.400 năm tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-024644.png
Ảnh: @Sohu

Ngay sau đó, tin tức về 13 con cá muối được khai quật từ Lăng mộ số 258 tại Hạ Vương Đài lan truyền khắp giới khảo cổ học. Nhiều chuyên gia khảo cổ đã đổ xô đến hiện trường, háo hức tìm hiểu bí ẩn tại sao những con cá muối này lại không bị phân hủy.

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm được công bố, cho thấy những con cá muối này giống với cá diếc mà chúng ta ăn ngày nay, dẫn đến việc các chuyên gia đặt tên cho chúng là "cá diếc Dương Quan".

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-024634.png
Ảnh: @Sohu

Về lý do tại sao những con cá muối này có thể được bảo quản hàng nghìn năm mà không bị phân hủy, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số chuyên gia tin rằng, có thể một số kim loại nặng đã được thêm vào cá, khiến chúng chuyển sang màu đen trong khi vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, các xét nghiệm cho thấy không có hàm lượng kim loại vượt quá mức cho phép trong cá, bởi vậy việc bảo quản cá muối vẫn là một bí ẩn.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-024613.png
Ảnh: @Sohu

Với các báo cáo trên phương tiện truyền thông, ngày càng nhiều cư dân mạng bắt đầu quan tâm đến những con cá muối này. Nhiều người suy đoán tại sao những con cá muối này lại được đặt trong một lăng mộ cổ và tại sao chúng lại còn nguyên vẹn đến vậy. Một số suy đoán rằng chủ nhân ngôi mộ có lẽ là một người đam mê cá khi còn sống, vì vậy đã yêu cầu gia đình đặt một số cá muối vào mộ làm đồ tùy táng sau khi ông qua đời.

#con cá muối #lăng mộ cổ #động vật #đồ tùy táng #mai táng

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới