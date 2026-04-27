Mộ cổ lộ diện 'công chúa mặc long bào' hiếm nhất lịch sử

Đất nước Trung Quốc thời xưa là một triều đại phong kiến ​​với hệ thống hà khắc, kéo dài hơn hai nghìn năm. Suốt chiều dài lịch sử đó, hoàng đế luôn là biểu tượng cao nhất của quyền lực, người cai trị tối cao, nắm giữ quyền sinh tử. Hoàng đế được khoác lên mình vô số nghi lễ tượng trưng cho địa vị của mình, tiêu biểu nhất là áo choàng rồng. Chỉ có hoàng đế mới được mặc áo choàng rồng, ngay cả sau khi chết, ông cũng được chôn cất trong đó, tượng trưng cho vị thế tối cao của ông khi còn sống.

Trong một lăng mộ cổ ở Trung Quốc, các nhà khảo cổ tìm thấy thi thể phụ nữ mặc áo choàng rồng, cũng như phát hiện một số lượng lớn đồ tùy táng xa xỉ, như đồ trang sức tinh xảo, nhẫn và vương miện phượng hoàng, mỗi vật phẩm đều vô cùng quý giá và vô giá. Những phát hiện này khiến các chuyên gia suy đoán thêm rằng, lăng mộ có thể có niên đại từ thời nhà Thanh.

Về danh tính của người phụ nữ trong lăng mộ, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và cuối cùng đi đến một kết luận đáng kinh ngạc, người phụ nữ này rất có thể là Công chúa Rongxian, con gái của Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh.

Ảnh: @Sohu.

Ai cũng biết rằng, Hoàng đế Khang Hy có rất nhiều con, đặc biệt là các con trai, hầu hết đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Tuy nhiên, các con gái của Khang Hy lại ít được biết đến hơn, Công chúa Rongxian là một trong số đó. Công chúa Rongxian là người con gái được Hoàng đế Khang Hy yêu thương nhất.

Công chúa Rongxian kết hôn với một thủ lĩnh Mông Cổ, mặc dù sống xa quê hương, bà vẫn có một cuộc sống rất hạnh phúc. Chồng bà hết mực yêu thương bà, họ đã sống bên nhau nhiều năm.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi kết hôn, Công chúa Rongxian và chồng đã duy trì hòa bình lâu dài cho triều đại nhà Thanh và có những đóng góp cho đất nước. Nhờ những đóng góp đó, Hoàng đế Khang Hy đã truy tặng bà những vinh dự đặc biệt, cho phép bà được chôn cất trong áo choàng rồng – một điều chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Địa vị đặc biệt, sự giàu có và vinh quang mà Công chúa Rongxian được hưởng đã khiến tang lễ của bà khác biệt rõ rệt so với các công chúa khác.