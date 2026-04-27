Mộ cổ lộ diện 'công chúa mặc long bào' hiếm nhất lịch sử

Phát hiện khảo cổ bất ngờ hé lộ thân phận một công chúa được ưu ái tột bậc, phá vỡ quy tắc hàng nghìn năm của chế độ phong kiến Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Đất nước Trung Quốc thời xưa là một triều đại phong kiến ​​với hệ thống hà khắc, kéo dài hơn hai nghìn năm. Suốt chiều dài lịch sử đó, hoàng đế luôn là biểu tượng cao nhất của quyền lực, người cai trị tối cao, nắm giữ quyền sinh tử. Hoàng đế được khoác lên mình vô số nghi lễ tượng trưng cho địa vị của mình, tiêu biểu nhất là áo choàng rồng. Chỉ có hoàng đế mới được mặc áo choàng rồng, ngay cả sau khi chết, ông cũng được chôn cất trong đó, tượng trưng cho vị thế tối cao của ông khi còn sống.

Ảnh: @Sohu.

Trong một lăng mộ cổ ở Trung Quốc, các nhà khảo cổ tìm thấy thi thể phụ nữ mặc áo choàng rồng, cũng như phát hiện một số lượng lớn đồ tùy táng xa xỉ, như đồ trang sức tinh xảo, nhẫn và vương miện phượng hoàng, mỗi vật phẩm đều vô cùng quý giá và vô giá. Những phát hiện này khiến các chuyên gia suy đoán thêm rằng, lăng mộ có thể có niên đại từ thời nhà Thanh.

Về danh tính của người phụ nữ trong lăng mộ, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và cuối cùng đi đến một kết luận đáng kinh ngạc, người phụ nữ này rất có thể là Công chúa Rongxian, con gái của Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh.

Ảnh: @Sohu.

Ai cũng biết rằng, Hoàng đế Khang Hy có rất nhiều con, đặc biệt là các con trai, hầu hết đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Tuy nhiên, các con gái của Khang Hy lại ít được biết đến hơn, Công chúa Rongxian là một trong số đó. Công chúa Rongxian là người con gái được Hoàng đế Khang Hy yêu thương nhất.

Công chúa Rongxian kết hôn với một thủ lĩnh Mông Cổ, mặc dù sống xa quê hương, bà vẫn có một cuộc sống rất hạnh phúc. Chồng bà hết mực yêu thương bà, họ đã sống bên nhau nhiều năm.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi kết hôn, Công chúa Rongxian và chồng đã duy trì hòa bình lâu dài cho triều đại nhà Thanh và có những đóng góp cho đất nước. Nhờ những đóng góp đó, Hoàng đế Khang Hy đã truy tặng bà những vinh dự đặc biệt, cho phép bà được chôn cất trong áo choàng rồng – một điều chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Địa vị đặc biệt, sự giàu có và vinh quang mà Công chúa Rongxian được hưởng đã khiến tang lễ của bà khác biệt rõ rệt so với các công chúa khác.

Mời quý độc giả xem video: "Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối". Nguồn video: VTV24.
Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-17-030834.png
Ảnh: @Sohu.
Vỡ đồ gốm cổ, lộ bí mật gây sốc, trứng hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên

Tai nạn hy hữu trong quá trình khai quật mộ ở Trung Quốc dẫn tới phát hiện gây kinh ngạc, những quả trứng cổ hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên cấu trúc bên trong.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ thời Tây Chu tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ban đầu, địa điểm này không thu hút nhiều sự chú ý, nó trông bình thường, thậm chí có phần không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc khai quật sau đó đã bất ngờ phát hiện ra nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Lúc đầu, những đồ gốm được nhóm khảo cổ khai quật không gây nhiều ngạc nhiên, mặc dù chúng trông tinh xảo, nhưng dường như không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự lại đến một cách ngoài dự kiến.

