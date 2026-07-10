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Quân sự - Thế giới

Miền Đông Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Bavi

Hai tỉnh miền đông Trung Quốc là Chiết Giang và Phúc Kiến đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp III khi bão Bavi tiến gần hơn tới đất liền.

An An (Theo THX)

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Chiết Giang đã yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến của bão, tăng cường cảnh báo sớm và tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Khí tượng tỉnh Chiết Giang, vào lúc 20h tối 9/7, bão Bavi đang ở trên vùng biển cách thành phố Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 1.010 km về phía đông nam.

Cơn bão đang tiến gần bờ biển đông bắc Đài Loan và dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến) và Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) vào đêm 11/7.

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Các tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với bão Bavi. Ảnh: bastillepost.com.

Dự báo, bão sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến tỉnh Chiết Giang.

Tính đến 15h chiều 9/7 tổng cộng 17.110 người đã được sơ tán trên toàn tỉnh Chiết Giang. Có 4.509 đội cứu hộ khẩn cấp với hơn 170.000 nhân viên cứu hộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, chuẩn bị hỗ trợ công tác phòng chống bão.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp III vào ngày 9/7, đồng thời kêu gọi các tàu cá và ngư dân trở về cảng tránh bão.

Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo tăng cường tuần tra các hồ chứa, ao núi, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất và các vùng trũng dễ bị ngập lụt nhằm chủ động ứng phó với bão.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão Maysak gây mưa lớn, lũ lụt ở Trung Quốc trước đó

Nguồn video: VTV
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