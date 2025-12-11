Hà Nội

Xã hội

Miền Bắc tiếp tục rét, có mưa vài nơi

Chiều tối ngày 11/12, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Sang ngày 12/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng tiếp tục rét.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Hà Nội Mới, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 10 và sáng ngày 11/12, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét; nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 16-18 độ, phía Bắc và phía Nam 17-19 độ, trung tâm 18-20 độ.

Chiều tối ngày 11/12, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Sang ngày 12/12, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây khiến trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng tiếp tục rét.

Khoảng ngày 13 và 14/12, không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.

thoitiet-vietnamnet.jpg
Ảnh Vietnamnet.

Tại các khu vực khác của miền Bắc và dải từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ đêm 10 đến ngày 12/12 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm 11 và ngày 12/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng đêm 12 và ngày 13/12, miền Bắc và Bắc miền Trung có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 13/12, nhiều khu vực trung du và miền núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, từ ngày 13 đến 15/12, có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Theo Vietnamnet, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 12/12 mưa giảm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 11/12/2025 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP HCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

