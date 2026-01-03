Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể cu li quý hiếm

Trong quá trình dọn dẹp vườn nhà, anh Trần Mạnh Thắng (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện cá thể culi nên đã bắt lại, đồng thời tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao an toàn cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, trong quá trình dọn dẹp vườn nhà, anh Trần Mạnh Thắng (SN 1974, trú thôn Tân Thủy, xã Sơn Giang) phát hiện cá thể cu li nên liên hệ với chính quyền địa phương, Công an xã Sơn Giang để trình báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Anh Trần Mạnh Thắng bàn giao cá thể cu li cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sơn Giang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao an toàn cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể cu li nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.