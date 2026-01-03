Hà Nội

Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 124 người.

Bảo Ngân

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), qua số liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, ngày 3/1 (tính từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (36,36%), giảm 14 người chết (46,67%), giảm 2 người bị thương (6,90%). So với ngày 2/1, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (50,70%), giảm 25 người chết (60,98%), giảm 29 người bị thương (51,79%).

cats-3616.jpg
Vụ tai nạn giao thông hôm 1/1 ở Hà Nội.

Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Như vậy, qua 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 124 người. Trong đó, ngày 2/1, tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất với 71 vụ, làm chết 41 người và làm bị thương 56 người. Tiếp đến là ngày 1/1 với 49 vụ, làm 18 người chết và 41 người bị thương.

Về xử lý vi phạm, ngày 3/1, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp; quá khổ giới hạn 57 trường hợp; chở quá số người quy định 4 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 3 trường hợp; vi phạm ma túy 11 trường hợp.

Công tác sát hạch giấy phép lái xe, Công an 6/34 địa phương tổ chức 12 hội đồng sát hạch cho 4.763 học viên đăng ký; tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe cho 310 trường hợp, trong đó nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 213 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 97 hồ sơ.

