Xã hội

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người sang Trung Quốc trái phép

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức cho 32 công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép.

Bảo Ngân

Ngày 3/1/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức cho 32 công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một số công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu bị rủ rê, lôi kéo xuất cảnh sang Trung Quốc để ở lại lao động trái phép. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu bảo vệ an toàn cho công dân lao động, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

cats-4688.jpg
Các bị hại trong vụ án được đưa về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến đêm ngày 30/12/2025, Ban chuyên án phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh tổ chức phá án, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức đưa, dẫn 32 công dân trên địa bàn các xã Đại Sơn, Lục Ngạn, Đèo Gia, Biển Động (tỉnh Bắc Ninh) lên cửa khẩu Thanh Thủy, Tuyên Quang để sang Trung Quốc lao động trái phép.

cats-6771.jpg
Công an lấy lời khai đối tượng Lưu Văn Tều.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên được làm rõ là Lưu Văn Tều (SN 1991, trú tại xã Lục Ngạn), Lài Văn Giang (SN 1993, trú tại xã Đại Sơn) và Lương Toàn Thắng (SN 1984, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh). Qua công tác đấu tranh ban đầu, 32 lao động đều khai nhận được các đối tượng Tều, Giang và Thắng thông qua mạng xã hội là Zalo, Facebook đã lôi kéo, rủ rê tổ chức cho sang Trung Quốc chặt mía thuê bằng hình thức lợi dụng giấy thông hành để xuất cảnh rồi sau đó trốn ở lại để lao động trái phép, mỗi người sẽ phải nộp cho các đối tượng số tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

3 đối tượng Tều, Giang, Thắng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, đối tượng Lưu Văn Tều khai nhận, do bản thân trước đây đã từng sang Trung Quốc lao động trái phép nên đã quen một số đối tượng đang lao động ở đây. Vào đầu tháng 12/2025, nhận được thông tin đang cần người lao động, Tều đã đăng thông tin tuyển dụng lên mạng xã hội, sau đó có Giang và Thắng cùng tham gia tuyển dụng. Trong số tiền thu của mỗi người từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng, Tều sẽ trích lại hoa hồng cho Giang và Thắng là 500.000 đồng/1 người lao động, số tiền còn lại được dùng để làm các giấy tờ thủ tục và thuê xe chở người lên cửa khẩu biên giới. Đến ngày 30/12/2025, khi đang trên đường đưa 32 công dân lên cửa khẩu Hà Giang để sang Trung Quốc lao động thì bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Hiện Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 3 đối tượng cho cơ quan An ninh điều tra, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh điều tra mở rộng vụ án.

