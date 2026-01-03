Hà Nội

Xã hội

Một phụ nữ lừa đảo ‘chạy xin việc’ chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Tuyết Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy xin việc”, chiếm đoạt 222 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 3/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú tại thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-le-thi-tuyet-thanh-tai-co-quan-cong-an.jpg

Trước đó, ngày 11/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2014 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2013, Thanh quen biết với bà Vũ Thị Thanh Hương (SN 1963, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Thanh đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với lãnh đạo trong lực lượng công an, có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho con của bà Hương.

Tin tưởng, bà Hương nhờ Thanh xin việc cho hai con gái vào công tác tại lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bộ phận y tế của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Thực tế, Thanh không có thẩm quyền, không liên hệ hay báo cáo với người có thẩm quyền về việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, nhưng vẫn yêu cầu bà Hương chuẩn bị tiền để “xin việc”.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh nhiều lần nhận tiền của bà Hương với tổng số tiền 222 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Do không xin được việc, bà Hương yêu cầu trả lại tiền nhưng không được, nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời hứa hẹn “chạy xin việc”, “chạy biên chế” trong lực lượng vũ trang hoặc các cơ quan Nhà nước. Mọi hoạt động tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời tố giác với cơ quan chức năng.

