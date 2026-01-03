Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thông xe trở lại sau vụ cháy xe khách

Sau vụ cháy xe khách đêm 2/1, cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt (Nghệ An) đã được mở lại, giúp giảm ùn tắc và đảm bảo lưu thông an toàn.

Chiều 3/1, thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng – chủ đầu tư cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt cho biết, tuyến cao tốc đoạn qua Nghệ An đã được thông xe trở lại lúc 13h15 sau sự cố cháy xe khách xảy ra vào đêm 2/1.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 2/1, một chiếc xe khách mang BKS 38H-049.xx, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Km 442+900, đoạn phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh (Nghệ An), giữa nút giao Nghi Phương và hầm Thần Vũ.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 1h đám cháy được khống chế, tuy nhiên chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng các phương tiện rẽ xuống đường N5 tại nút giao Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ). Nhà xe sau đó bố trí phương tiện khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.