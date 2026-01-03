Xử phạt xe biển xanh vượt sai quy định tại Lào Cai

Tài xế Nguyễn Hùng T. điều khiển phương tiện biển xanh vượt ẩu trong trường hợp không được vượt đã bị xử phạt.

Ngày 3/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã giao Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý đối với phản ánh vi phạm qua App Vnetraffic về chiếc xe 7 ngồi, biển số xanh vượt sai quy định, tại nơi đường đèo dốc, trời mưa tầm nhìn hạn chế, suýt để xảy ra tai nạn.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh và mời lái xe Nguyễn Hùng T. (sinh năm 1972, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển ô tô biển số 27A-006.56 đến trụ sở làm việc.

Chiếc xe biển xanh vượt sai quy định.

Qua quá trình làm việc, lái xe xác nhận, vào hồi 15h47 ngày 27/12/2025 tại Km 90+050 QL4D thuộc địa phận tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã điều khiển phương tiện biển số 27A-006.xx (nền biển màu xanh, chữ số màu trắng) vi phạm “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”. Chủ xe là một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên.

Tài xế Nguyễn Hùng T. tại cơ quan Công an.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” đối với lái xe Nguyễn Hùng T., quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung; trừ 02 điểm giấy phép lái xe.