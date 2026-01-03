Hà Nội

Xã hội

Công an Nghệ An triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ toàn quốc

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ quy mô lớn, thu hơn 3 tấn pháo và nguyên liệu.

Thanh Hà

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa thành công một đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

images2075375-cv.jpg
images2075376-r6i.jpg
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ, thu giữ hơn 5 tạ pháo các loại, kịp thời ngăn chặn nguồn cung pháo trái phép ra thị trường. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục mở rộng đấu tranh, tập trung làm rõ các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo nổ từ gốc.

images2075377-uio.jpg
Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Phú Đại.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Phú Đại (SN 1996, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây. Đại chuyên sản xuất, cung cấp thuốc pháo, tiền chất và nguyên liệu như lưu huỳnh, KClO4, hạt tạo màu… để bán cho nhiều đối tượng trên cả nước phục vụ việc chế tạo pháo nổ.

Tại Nghệ An, bước đầu xác định có 11 đối tượng đã mua tiền chất và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để sản xuất pháo trái phép.

images2075372-ti.jpg
Các đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng khai báo mục đích nhập khẩu tiền chất là phục vụ sản xuất phân bón, sau đó sử dụng mạng xã hội để rao bán. Việc giao dịch chỉ thực hiện với khách hàng mua số lượng lớn hoặc có mối quan hệ quen biết từ trước.

images2075385-t7uo.jpg
Tang vật thu giữ.

Nhận thấy hoạt động sản xuất pháo nổ được thực hiện theo phương thức thủ công, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người dân và an ninh trật tự, từ ngày 22 đến 28/12/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng liên quan.

images2075384-ol.jpg
Sản xuất pháo nổ với cách thức và quy trình rất thô sơ, nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của chính đối tượng và nhiều người dân trong khu vực sản xuất pháo trái phép.

Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm, tiền chất và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và điều tra, mở rộng.

