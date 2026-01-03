Vượt đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu từ phản ánh trên Vnetraffic

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic, Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt một tài xế ô tô vượt đèn đỏ 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chiều 3/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic.

Hình ảnh ô tô 92A-064.xx vượt đèn đỏ được ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 30/12/2025, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận được đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô vượt đèn đỏ tại nút giao thông trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là ông T.Q.T. (62 tuổi, trú tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng). Tại cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 92A-064.36 vượt đèn đỏ vào lúc 8h16 ngày 10/12/2025, tại đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt ông T. số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.