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[VIDEO] Siêu El Nino 2026-2027 gây thiếu nước cho 107.000 hộ dân ĐBSCL

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[VIDEO] Siêu El Nino 2026-2027 gây thiếu nước cho 107.000 hộ dân ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.

Minh Quân - Hà Anh
#Siêu El Nino #ĐBSCL #Thiếu nước sinh hoạt #Bộ Nông nghiệp #Biến đổi khí hậu

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