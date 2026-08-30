Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Siêu El Nino 2026-2027 gây thiếu nước cho 107.000 hộ dân ĐBSCL
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Từ 1-9, 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tiền hoặc tù đến 5 năm theo Bộ luật Hình sự.
Ngân hàng UOB, Standard Chartered và IMF đều nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng ASEAN.
Phó thủ tướng và Bộ Tài chính tập trung phát triển tài sản mã hóa, tín chỉ carbon tại TP HCM và Đà Nẵng để thu hút dòng vốn.
Tại TP.HCM, Pennschool bị thu hồi trụ sở nhưng vẫn tuyển sinh, gây bối rối cho hơn 400 học sinh và phụ huynh.
Hà Nội chuẩn bị ra mắt nhiều dự án nhà ở xã hội rộng tới 157ha tại Hòa Lạc, Chương Mỹ, Sóc Sơn, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Lazada 350 triệu đồng do cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam quý 2 bùng nổ với 240 nghìn tỷ đồng, Vinhomes và nhóm liên quan chiếm 57 nghìn tỷ đồng.
Bộ Thương mại Mỹ nâng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam tới 440%; VASEP khuyên doanh nghiệp không hạ giá và đa dạng hóa thị trường.
Thanh khoản chứng khoán giảm xuống dưới 14.000 tỷ đồng, thấp nhất tháng khi nhà đầu tư chờ FTSE Russell công bố kết quả rà soát ngày 21/8.
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Từ 1-9, 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tiền hoặc tù đến 5 năm theo Bộ luật Hình sự.
Ngân hàng UOB, Standard Chartered và IMF đều nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng ASEAN.
Phó thủ tướng và Bộ Tài chính tập trung phát triển tài sản mã hóa, tín chỉ carbon tại TP HCM và Đà Nẵng để thu hút dòng vốn.
Tại TP.HCM, Pennschool bị thu hồi trụ sở nhưng vẫn tuyển sinh, gây bối rối cho hơn 400 học sinh và phụ huynh.
Hà Nội chuẩn bị ra mắt nhiều dự án nhà ở xã hội rộng tới 157ha tại Hòa Lạc, Chương Mỹ, Sóc Sơn, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Lazada 350 triệu đồng do cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam quý 2 bùng nổ với 240 nghìn tỷ đồng, Vinhomes và nhóm liên quan chiếm 57 nghìn tỷ đồng.
Bộ Thương mại Mỹ nâng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam tới 440%; VASEP khuyên doanh nghiệp không hạ giá và đa dạng hóa thị trường.
Thanh khoản chứng khoán giảm xuống dưới 14.000 tỷ đồng, thấp nhất tháng khi nhà đầu tư chờ FTSE Russell công bố kết quả rà soát ngày 21/8.
Sau lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, gần 15 ngân hàng giảm lãi suất, giúp doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân tiết kiệm chi phí vay mượn.
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Căn hộ sát chợ Bến Hành tại TPHCM đạt giá 1 tỷ đồng/m², thúc đẩy người trẻ ra vùng ven khi thị trường bất động sản sôi động.
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