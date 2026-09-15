Báo hoa mai phá lồng, tấn công nhân viên bảo vệ rừng trong lúc giải cứu

Con vật đã tấn công người kiểm lâm 57 tuổi trước khi chạy trốn vào khu vực chuồng trại.

Video: @NirmalPrasai5 / X

Một chiến dịch giải cứu báo đốm ở huyện Lamjung, Nepal, đã xảy ra sự việc đáng sợ vào ngày 10 tháng 9 khi con vật bị gây mê thoát khỏi lồng và tấn công một nhân viên kiểm lâm trong quá trình vận chuyển.

Con báo đã được giải cứu từ khu vực Dhung Khola thuộc Besisahar và đưa đến Văn phòng Lâm nghiệp Phân khu Lamjung. Theo báo cáo, nó đã được gây mê trước khi vận chuyển sang chuồng lớn hơn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hai người đàn ông đang di chuyển một chiếc lồng từ một chiếc xe nhỏ và đặt nó xuống đất bên ngoài văn phòng lâm nghiệp. Con vật đột nhiên trở nên hung dữ, phá tung cửa lồng và lao về phía những người gần đó. Một người đàn ông bị xô ngã và bị tấn công trong khi những người xung quanh hoảng sợ la hét.

Người đàn ông bị thương đã cố gắng đẩy con vật ra xa trong khi một người khác dùng gậy kim loại để xua đuổi con báo. Nạn nhân được xác định là ông Buddhi Jang Gurung, 57 tuổi, nhân viên kiểm lâm.

Con báo di chuyển xung quanh khu vực, đoạn video cho thấy nó cố gắng trèo lên một cây cột. Sau khi con vật trốn thoát, nhân viên lâm nghiệp và những người khác tại hiện trường đã sử dụng lồng, rào chắn và các biện pháp khác có sẵn để khống chế nó.

Vụ việc cũng thu hút một đám đông bên ngoài văn phòng lâm nghiệp, với người dân tụ tập sau khi tin tức về con báo sổng chuồng lan truyền khắp khu vực. Cảnh sát và các quan chức đã nỗ lực kiểm soát tình hình và ngăn người dân đến quá gần con vật.