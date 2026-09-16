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[VIDEO] Sốt sách giáo khoa tại TPHCM: Phụ huynh săn lùng khắp nơi vẫn về tay không

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[VIDEO] Sốt sách giáo khoa tại TPHCM: Phụ huynh săn lùng khắp nơi vẫn về tay không

Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.

Minh Quân - Hà Anh
#Sách giáo khoa #TPHCM #Giá sách #Nhu cầu sách #Xuất bản

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