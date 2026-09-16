Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Sốt sách giáo khoa tại TPHCM: Phụ huynh săn lùng khắp nơi vẫn về tay không
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Giá lúa tại An Giang xuống còn 5.900 đồng/kg, nông dân lãi thấp, nhiều hộ bỏ ruộng chuyển sang làm thuê trong khu công nghiệp.
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Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Giá lúa tại An Giang xuống còn 5.900 đồng/kg, nông dân lãi thấp, nhiều hộ bỏ ruộng chuyển sang làm thuê trong khu công nghiệp.
Hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo Nghị định 68, trong khi đề xuất ngưỡng doanh thu 10 tỷ chờ Quốc hội thông qua vào tháng 10.
Kinh tế đêm TP.HCM thiếu sức hút khiến khách Tây chỉ vào quán bar sau 22 giờ. Chuyên gia du lịch đề xuất giữ chân khách qua đêm để tăng doanh thu.
Liên minh châu Âu yêu cầu bao bì tái chế và xe mới chứa 25% nhựa tái chế, khiến Lego và Volkswagen đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ xử lý nhựa.
Start-up Việt chuyển sang Singapore do vướng mắc về định giá tài sản trí tuệ. Các chuyên gia đề xuất xây dựng sàn chứng khoán vào 2027 để giữ chân kỳ lân trong nước.
Nhu cầu điện tăng đột biến, hệ thống lên tới 60.000 MW, miền Bắc tăng 25%. Chính phủ khuyến khích tiết kiệm điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bamboo Airways giảm từ 22 xuống còn 1 máy bay, trong khi Vietjet và Vietnam Airlines chiếm gần 90% thị phần nội địa theo Cục Hàng không.
Khách quốc tế đến Việt Nam chi 700 USD mỗi lượt, người Việt xuất ngoại tiêu 2.200 USD. Ngành du lịch Việt Nam đối mặt bài toán đạt 90 tỷ USD năm 2030.
Liên Hợp Quốc cảnh báo AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa con người, kêu gọi lập ranh giới rõ ràng ngay lập tức.
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