Người đi xe máy bị lửa thiêu tử vong sau va chạm với xe ô tô

Va chạm với ô tô bán tải trên quốc lộ 70 khiến lửa bùng phát dữ dội, người điều khiển xe máy tử vong thương tâm.

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Khoảng 0h15 ngày 14/9, tại km18 quốc lộ 70, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, người đàn ông đi xe máy biển số 26B2-592.xx va chạm với ô tô bán tải biển số 21C-095.xx. Sau cú va chạm, lửa bùng phát dữ dội khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Yên Bình xác nhận vụ việc. Một số nhân chứng cho biết nạn nhân có thể chở theo can xăng, tuy nhiên hiện chưa có công bố nào về thông tin này.

Cũng trong ngày 14/9, khoảng 11h17, tại km25 quốc lộ 70, thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, xảy ra va chạm giữa xe khách và xe máy, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Camera hành trình ghi lại cảnh hai phương tiện đi ngược chiều, va chạm trong lúc trời mưa.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.