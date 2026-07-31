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Số hóa - Xe

Microsoft thay đổi lớn để đưa Android và Windows 11 xích lại gần nhau

Microsoft được cho là đang tiến hành một loạt thay đổi lớn nhằm cải thiện và mở rộng ứng dụng Phone Link, tăng cường tích hợp sâu hơn với hệ điều hành Android.

Tuệ Minh

Microsoft được cho là đang phát triển việc tích hợp điện thoại thông minh sâu hơn vào Windows 11 bằng cách cải tiến và mở rộng các trải nghiệm của Phone Link.

Một thay đổi đáng chú ý là sẽ có một bảng điều khiển điện thoại chuyên biệt mới, cung cấp cái nhìn tổng quan về trạng thái điện thoại của bạn, cũng như các nút chuyển đổi cho các tính năng như không làm phiền và chế độ rung.

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Microsoft đang nổ lực đưa Windows 11 xích lại gần hơn với Android.

Công ty cũng được cho là đang phát triển một ứng dụng nhắn tin độc lập mới, hoạt động như một trải nghiệm riêng biệt.

Microsoft từ lâu đã nỗ lực đưa Windows và điện thoại Android đến gần nhau hơn. Năm 2018, hãng đã ra mắt các ứng dụng Your Phone và Your Phone Companion, cho phép người dùng mang một số tính năng và nội dung từ điện thoại lên máy tính.

Sau này, các ứng dụng này được đổi tên thành Phone Link và Link to Windows. Một báo cáo mới đây cho biết Microsoft đang tìm cách mở rộng và nâng cấp Phone Link để các trải nghiệm này trở nên tự nhiên hơn trên hệ điều hành của mình.

Microsoft đang thảo luận về một số nâng cấp, trong đó có việc cải tiến Phone Companion trong menu Start. Được biết, Phone Companion sẽ hiển thị nhiều hoạt động gần đây hơn và người dùng không cần mở Phone Link để xem lại.

Ngoài ra, bạn có thể di chuột qua các hoạt động này để xem chi tiết hơn, chẳng hạn như đọc toàn bộ tin nhắn.

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Phone Companion sẽ hiển thị nhiều hoạt động gần đây hơn và người dùng không cần mở Phone Link.

Thay đổi tiếp theo có thể xuất hiện là một cửa sổ pop-up điện thoại chuyên biệt mới. Theo đó, khi điện thoại được kết nối, bạn sẽ thấy biểu tượng điện thoại trên thanh tác vụ, giống như hình minh họa phía trên.

Nhấp vào biểu tượng này sẽ mở ra một bảng điều khiển hiển thị tổng quan trạng thái điện thoại cùng các nút chuyển đổi cho một số tính năng. Một số nút chuyển đổi được liệt kê gồm không làm phiền, chế độ rung và tìm điện thoại. Có vẻ như bạn cũng có thể chuyển tập tin sang điện thoại bằng cách kéo thả vào biểu tượng điện thoại này.

Một cập nhật khác được đề cập là cải tiến đồng bộ lịch sử clipboard. Hiện tại, bạn có thể đồng bộ clipboard giữa điện thoại và máy tính, nhưng chỉ lưu lại mục cuối cùng đã sao chép. Microsoft được cho là đang phát triển tính năng đồng bộ toàn bộ lịch sử clipboard giữa hai thiết bị.

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Rất có thể Phone Link sẽ có một ứng dụng nhắn tin riêng biệt.

Nâng cấp cuối cùng được tiết lộ trong báo cáo này là một ứng dụng Tin nhắn độc lập mới. Hiện tại, tính năng nhắn tin đã có trong ứng dụng Phone Link, tuy nhiên, ứng dụng Tin nhắn mới sẽ là một ứng dụng riêng biệt mà bạn có thể ghim và truy cập trực tiếp từ menu Start.

Hiện tại, các nguồn tin của trang cho biết những tính năng này đang được thử nghiệm nội bộ. Có khả năng chúng sẽ thay đổi phần nào trước khi đến tay người dùng. Microsoft cũng sẽ tìm kiếm phản hồi từ cộng đồng Insider trước khi chính thức phát hành.

Tái hiện âm thanh khởi động của Windows XP trên các loại nhạc cụ.
Android Authority/Windows Center
#Cải tiến tích hợp Phone Link #Kết nối Windows 11 và Android #Bảng điều khiển điện thoại mới #Nâng cấp trải nghiệm nhắn tin #Đồng bộ hóa clipboard toàn bộ

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