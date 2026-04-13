Kính thông minh Trung Quốc đi ngược tất cả thách thức Meta

Các hãng lớn đua nhau tích hợp camera vào kính thông minh, start-up Trung Quốc lại chọn ngược dòng loại bỏ hoàn toàn camera để đặt quyền riêng tư lên hàng đầu.

Tuệ Minh
Even Realities, start-up có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đang tham vọng trở thành đối thủ trực tiếp của Meta với hai sản phẩm mới: kính G2 và nhẫn điều khiển R1. Đây là hướng đi khác biệt trong cuộc đua kính thông minh hiện nay.
Thay vì chạy đua tính năng, hãng chọn cách tiếp cận khác biệt: không camera, không loa ngoài, tập trung bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh người dùng ngày càng lo ngại về thu thập dữ liệu cá nhân.
Kính thông minh trông... như kính là cách họ mô tả về G2. Những năm gần đây, các dòng kính thông minh - đặc biệt là Ray-Ban của Meta - mở rộng theo hướng tích hợp camera, micro và kết nối mạng xã hội. Việc này khiến cho kính trở nên cồng kềnh và trông không tự nhiên. Với G2, chỉ có người dùng mới thấy khác.
Người dùng có thể quay video, chụp ảnh hay phát trực tiếp chỉ bằng một thao tác nhanh. Nhưng đi kèm đó là những lo ngại ngày càng lớn: nhiều người cảm thấy bị theo dõi vì không thể biết lúc nào mình đang bị ghi hình, dù thiết bị có đèn báo.
Không chỉ là cảm giác chủ quan. Một nghiên cứu đăng trên website của thư viện y khoa PubMed Central cho thấy người đeo camera thường có cảm giác "bị quan sát", từ đó trở nên dè dặt và thay đổi cách cư xử trong các tình huống hằng ngày. Chính yếu tố này khiến kính thông minh có camera dễ tạo ra sự "khó xử" trong giao tiếp.
Even Realities chọn cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Kính G2 không có camera, cũng không có loa ngoài. Theo tạp chí công nghệ Wired, việc loại bỏ camera giúp giải quyết nỗi lo lớn nhất của người dùng, đồng thời khiến chiếc kính trông "bình thường" hơn trong mắt người đối diện.
Cách tiếp cận này còn giúp thiết bị nhẹ hơn, gọn hơn và dễ đeo cả ngày. Một số chuyên trang công nghệ nhận xét G2 là một trong những mẫu kính hiếm hoi trông giống kính thật, thay vì một món đồ công nghệ gắn trên mặt.
Dù không có camera, G2 vẫn được trang bị nhiều tính năng AI: hiển thị thông báo, chỉ đường, dịch ngôn ngữ và gợi ý hội thoại theo thời gian thực - tất cả thông qua hệ thống micro-LED tích hợp trong tròng kính.
Đi kèm là nhẫn R1 - cho phép người dùng điều khiển bằng cử động ngón tay nhỏ mà không cần chạm vào kính hay nói chuyện với thiết bị giữa nơi đông người.
Sự khác biệt giữa Even Realities và Meta không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở tầm nhìn về tương lai của thiết bị đeo thông minh. Meta đại diện cho hướng phát triển quen thuộc: càng nhiều dữ liệu, càng nhiều tính năng càng tốt. Camera, micro, AI kết hợp để tạo ra một hệ sinh thái kết nối trải nghiệm liên tục.
Even Realities đi theo hướng ngược lại - giảm bớt những thứ có thể gây tranh cãi, giữ lại những gì thực sự cần thiết. Hãng gọi đó là cách tiếp cận "human-centric" (lấy con người làm trung tâm).
Hiện tại, kính thông minh vẫn là thị trường mới. Các sản phẩm dù ấn tượng nhưng chưa thực sự phổ biến - một phần vì giá cao, phần khác vì người dùng chưa cảm thấy thực sự cần thiết.
Vậy người dùng thực sự muốn gì ở một thiết bị đeo trên mặt mỗi ngày? Nếu ưu tiên công nghệ, kính có camera rõ ràng hấp dẫn hơn vì có nhiều tính năng để trải nghiệm. Nhưng nếu người dùng coi trọng sự riêng tư và cảm giác thoải mái trong giao tiếp, lựa chọn như Even Realities lại có lợi thế.
Việc loại bỏ camera khiến Even Realities bỏ lỡ một số tính năng hấp dẫn. Nhưng đổi lại, họ tạo ra một sản phẩm khác biệt trong thị trường đang có xu hướng "na ná nhau". Trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với dữ liệu cá nhân, đó lại là thứ khiến Even Realities trở thành đối thủ đáng chú ý của Meta.
Even Realities là start-up có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), định hướng phát triển thiết bị đeo thông minh theo tiêu chí bảo vệ quyền riêng tư. Kính G2 được ra mắt với mức giá 599 USD. Nhẫn điều khiển R1 được thiết kế đi kèm như một bộ điều khiển cho kính.
Điểm nổi bật của bộ đôi này là không tích hợp camera hay loa ngoài - một lựa chọn có chủ đích nhằm hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự kín đáo và thoải mái trong giao tiếp hằng ngày, thay vì tối đa hóa tính năng.
Chiếc kính thông minh cực kỳ an toàn cho sự riêng tư của bạn.
Even Realities, Tech Radar, The Veger
#Kính thông minh không camera #Bảo vệ quyền riêng tư #Thiết kế lấy con người làm trung tâm #Chống theo dõi và giám sát #Xu hướng công nghệ giảm tính năng #Sự khác biệt trong thị trường đeo thông minh

