Adobe đưa app chỉnh sửa video Premiere lên Android

Khi ngày càng nhiều nhà sáng tạo chỉnh sửa nội dung mọi lúc mọi nơi, Adobe buộc mở rộng khả năng tương thích của Premiere cho nhiều thiết bị, gồm cả máy gập.

Adobe vừa chính thức mang chương trình chỉnh sửa video hàng đầu của mình lên điện thoại Android. Ứng dụng Premiere dành cho Android hiện đã có thể tải về từ Google Play Store, theo thông báo của công ty vào thứ Ba.

Premiere là phiên bản ứng dụng di động của phần mềm chỉnh sửa video nổi tiếng của Adobe. Ứng dụng này lần đầu ra mắt trên iOS vào năm ngoái, và giờ đây, người dùng điện thoại Android cũng có thể chỉnh sửa video mọi lúc mọi nơi.

Ứng dụng chỉnh sửa video Premiere của Adobe đã có mặt trên Android.

Ứng dụng được thiết kế tương thích với nhiều loại điện thoại Android, bao gồm cả các mẫu điện thoại gập như Pixel 11 Pro Fold và Galaxy Z Fold 8. Đặc biệt, với các thiết bị gập, người dùng có thể chỉnh sửa video khi điện thoại đang đóng hoặc mở, giao diện chỉnh sửa đa lớp và phần xem trước video đều hiển thị ở cả hai chế độ.

Adobe từ lâu đã là tiêu chuẩn trong ngành phần mềm chỉnh sửa nội dung chuyên nghiệp, phục vụ từ các nhà làm phim, nhà tiếp thị đến phóng viên ảnh. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, khi ngày càng nhiều người trở thành nhà sáng tạo nội dung, Adobe phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các dịch vụ giá rẻ, thân thiện hơn như Canva, CapCut và Instagram Edits.

Premiere cùng với ứng dụng Photoshop phiên bản di động được mong đợi từ lâu là một trong những nỗ lực của Adobe nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Có nhiều ứng dụng chỉnh sửa video chuyên nghiệp trên di động tạo ra áp lực buộc Adobe phải tăng khả năng tương thích cho Premere.

Khi nhu cầu đối với các nhà sáng tạo nội dung ngày càng tăng, các ứng dụng di động trở thành lựa chọn phổ biến để giúp họ bắt kịp xu hướng. Một số nhà sáng tạo, đặc biệt tại Ấn Độ và Brazil, đang chuyển sang quy trình chỉnh sửa chỉ bằng thiết bị di động, theo chia sẻ của bà Diksha Kuhar, Giám đốc tiếp thị sản phẩm Premiere của Adobe.

Bạn có thể tải ứng dụng miễn phí từ Google Play Store. Không cần tài khoản hoặc đăng ký Adobe, trừ khi bạn muốn sử dụng các tính năng chỉnh sửa AI Firefly hoặc lưu trữ đám mây, khi đó ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đăng ký gói dịch vụ.

Các tính năng chỉnh sửa cơ bản đều có thể sử dụng miễn phí.

Ứng dụng Android được thiết kế phù hợp cho cả những nhà sáng tạo mới bắt đầu lẫn chuyên nghiệp. Người mới có thể duyệt qua thư viện mẫu của ứng dụng và được hướng dẫn tạo phiên bản của riêng mình.

Các công cụ phổ biến như tăng cường âm thanh cũng có mặt trên ứng dụng di động mới, cho phép bạn làm sạch âm thanh bằng cách tăng cường giọng nói và loại bỏ tạp âm nền.

Ngoài ra, bạn còn có thể xuất video trực tiếp thành YouTube Shorts từ Premiere, tương tự như xuất Instagram Reels từ Edits, nhờ sự hợp tác giữa Adobe và YouTube.

Tuy nhiên, đừng kỳ vọng ứng dụng di động có đầy đủ các công cụ chỉnh sửa như phiên bản máy tính. Nếu bạn cần chỉnh sửa tỉ mỉ các video dài, tốt nhất vẫn nên sử dụng Premiere trên laptop hoặc máy tính để bàn.