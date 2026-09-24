Motorola Signature 27 'phá vỡ giới hạn' của nhiếp ảnh di động

Ngay trong buổi giới thiệu bộ đôi chip Snapdragon hoàn toàn mới của Qualcomm, Motorola đồng thời giới thiệu chiếc smartphone mạnh mẽ nhất của mình.

Tại Hội nghị Snapdragon của Qualcomm, nơi Qualcomm ra mắt nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới, Motorola đã trình làng chiếc điện thoại thông minh tiên tiến và mạnh mẽ nhất của mình mang tên Signature 27.

Motorola khẳng định mẫu điện thoại flagship mới này sẽ mở rộng giới hạn của công nghệ hình ảnh di động.

Motorola Signature 27 với thiết kế dàn camera sau vực kỳ nổi bật.

Với sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Motorola Signature 27 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cùng các công nghệ AI nhanh chóng, hiệu quả. Thiết bị cũng tận dụng tối đa các khả năng chụp ảnh mới được hỗ trợ bởi con chip Snapdragon mới nhất.

Tại sự kiện, bà Nicole Hagen, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của Motorola, mô tả hệ thống camera trên mẫu điện thoại mới là “dẫn đầu ngành công nghiệp”. Tuy nhiên, ý nghĩa cụ thể của nhận định này vẫn chưa được làm rõ.

Motorola Signature 27 được kỳ vọng sẽ “phá vỡ giới hạn” của nhiếp ảnh và quay video trên điện thoại thông minh.

Signature 27 được kỳ vọng sẽ “phá vỡ giới hạn” của nhiếp ảnh và quay video trên điện thoại thông minh.

Trái tim của trải nghiệm nhiếp ảnh di động này là cảm biến mới nhất thuộc dòng Lytia của Sony, cảm biến hình ảnh Lytia 910 LOFIC độ phân giải 50 megapixel.

Cảm biến hình ảnh Type 1/1.28 này hứa hẹn mang lại dải tương phản động mở rộng cùng chất lượng hình ảnh cao cấp với màu sắc phong phú, chính xác.

Bên cạnh camera chính, Motorola cũng tiết lộ rằng camera telephoto của Signature 27 được trang bị cảm biến Lytia của Sony. Cụ thể, đó là cảm biến Lytia 901 Type 1/1.12 độ phân giải 200 megapixel, từng được công bố vào năm ngoái.

Nhiều thông số kỹ thuật khác vẫn chưa được công bố, bao gồm cả thông tin về camera góc siêu rộng. Rõ ràng thiết bị có nhiều hơn hai camera sau, nhưng hiện tại Motorola vẫn giữ kín thông tin này.

Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất, đây là smartphone mạnh mẽ nhất của Motorola.

Tuy nhiên, Motorola cho biết những cải tiến về hình ảnh không chỉ đến từ phần cứng mới và nâng cấp. Signature 27 được trang bị Video Enhancement Engine, công cụ tăng cường video sử dụng AI, tạo ra một lớp trí tuệ nhân tạo thời gian thực trong quá trình quay video và có thể tự động điều chỉnh tông màu khi người dùng ghi hình.

“Điều này đồng nghĩa người dùng có thể ghi lại những khoảnh khắc yêu thích đúng như họ nhớ, dù ở buổi hòa nhạc, quay phim trong điều kiện thiếu sáng hay ngắm hoàng hôn, với chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp, sắc nét trong môi trường ánh sáng yếu và màu sắc tự nhiên, chân thực,” Motorola chia sẻ.

Công nghệ này chắc chắn tận dụng sức mạnh của chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hoàn toàn mới. Tính năng chống rung cũng vậy, khi kết hợp công nghệ ổn định hình ảnh của Qualcomm với phần cứng chống rung quang học.

Dù Motorola vẫn chưa công bố các thông số chi tiết, nhưng mẫu smartphone này được cho là có độ mỏng "siêu mẫu".

“Dù mới chỉ là bản xem trước cho những gì sắp tới, hệ thống camera hoàn chỉnh của Motorola Signature 27 đã thể hiện cam kết không ngừng của Motorola trong việc mở rộng giới hạn nhiếp ảnh trên điện thoại thông minh,” đại diện Motorola cho biết.

Hướng tới phân khúc cao cấp, Motorola lựa chọn các vật liệu chế tác tinh xảo cùng hệ thống âm thanh Bang & Olufsen. Hãng cũng vừa công bố hợp tác nhiều năm với Bang & Olufsen vào ngày hôm qua.

Thiết kế của điện thoại cũng là điểm nhấn quan trọng. Motorola cho biết Signature 27 được tạo ra để “được ngưỡng mộ, cầm nắm và lựa chọn kỹ lưỡng”. Máy sở hữu khung nhôm bóng bẩy cùng cụm camera có thiết kế khá đặc biệt. Sản phẩm có hai phiên bản hoàn thiện: màu than đá với họa tiết “tactical weave” và màu olive Capulet với bề mặt vải chải xước. Motorola đã giới thiệu phiên bản màu olive tại Hội nghị Snapdragon và nhận được nhiều sự chú ý.

Motorola sẽ công bố đầy đủ thông tin về Signature 27 trong thời gian tới, trước khi phát hành toàn cầu trong năm nay.