Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

BYD triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 nguy cơ rơi bánh dự phòng

BYD vừa phải triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 tại Australi do lỗi ở bộ phận giá đỡ bánh xe dự phòng có thể khiến bánh xe rơi bất ngờ, tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải BYD Shark 6.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông và Nghệ thuật Úc (DITRDCSA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với BYD Shark 6.

Theo đó, mẫu xe bán tải này đã gặp phải lỗi trong quá trình sản xuất, giá đỡ hoặc bộ phận nâng bánh xe dự phòng được lắp đặt không đúng vị trí, khiến dây cáp đỡ bị mòn và đứt, làm tăng nguy cơ rơi bánh xe dự phòng khi xe đang di chuyển và gây tai nạn.

2-8687.jpg
BYD triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 nguy cơ rơi bánh dự phòng.

Tổng cộng, BYD sẽ triệu hồi hơn 32.000 xe bán tải Shark 6 tại thị trường Úc do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ năm 2024 đến 2026.

Trước đó, vào thăng 10/2024, BYD cũng phải triệu hồi gần 97.000 xe Dolphin và Yuan Plus (tên quốc tế là Atto 3) tại thị trường Trung Quốc do lỗi bộ điều khiển cụm cột lái trợ lực điện (CEPS) có thẩy gây cháy xe

#BYD triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 #BYD #Shark 6 #triệu hồi #bán tải #ô tô

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Shark 6 2026 thêm động cơ tăng áp 2.0L, giá từ 1,17 tỷ đồng

Động cơ tăng áp 2.0L mới với công suất tối đa 469 mã lực giúp mẫu xe bán tải BYD Shark 6 2026 mới bước vào lãnh địa kéo tải của Ford Ranger và Toyota HiLux.

4-8036.jpg
Chưa đầy 2 tháng sau màn hé lộ đầu tiên, BYD đã mở rộng dòng Shark 6 tại thị trường Úc bằng việc ra mắt thêm hai phiên bản mới, hứa hẹn giúp mẫu xe bán tải hybrid sạc điện này tiếp cận nhiều khách hàng hơn. BYD Shark 6 tiêu chuẩn vốn đã tạo ra sức ép lớn trên thị trường trong khi hai phiên bản Dynamic Cab Chassis và Performance mới có thể trở thành “đòn kết liễu” cuối cùng.
8-3614.jpg
Tương tự Shark 6 Premium, mẫu xe bán tải BYD Shark 6 Performance 2026 đầu bảng mới cũng sử dụng pin Blade lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 29,58 kWh. Thay đổi quan trọng nằm ở chỗ xe không còn dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BYD Racco - ôtô điện cỡ nhỏ, giá rẻ có thể sẽ được bán ở Việt Nam

Việc mẫu xe diện BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Video: Giới thiệu xe mini điện BYD Racco tại Nhật Bản.

BYD Indonesia đã phát tín hiệu mạnh mẽ về khả năng ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mới nhất của hãng, đó là Racco. Trước đó, mẫu xe này đã xuất hiện tại Nhật Bản và được cho là nhận phản hồi tích cực.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD M6 hybrid từ 447 triệu đồng, chạy 110 km không tốn 1 giọt xăng

BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).

11.jpg
Ra mắt tại Indonesia vào hồi tháng 5/2026, BYD M6 DM đánh dấu bước tiến của hãng xe Trung Quốc vào phân khúc xe sử dụng động cơ đốt trong ở đất nước vạn đảo. Mẫu MPV dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV) này gia nhập đội hình cùng phiên bản thuần điện và hiện đang được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS).
9.jpg
BYD M6 DM phiên bản bản cao cấp nhất Cross Superior với thiết kế mang hơi hướng SUV, xe cũng có sự khác biệt về mặt thiết kế so với M6 thuần điện. Cụ thể, bản DM sở hữu lưới tản nhiệt lớn và phồng hơn, gợi nhớ BYD e6 đời trước nhưng có thiết kế thoáng hơn để dẫn khí làm mát cho động cơ xăng. Hai bên là các hốc gió nằm ở góc chữ L trong khi cụm đèn pha được tạo hình mềm mại. Nẹp trang trí màu bạc trên lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới