Hyundai Grand i10 vượt mặt doanh số Toyota Wigo tháng 8/2026

Trong tháng 8/2026 vừa qua, không có mẫu xe hạng A nào sở hữu doanh số trên 100 chiếc, hiện phân khúc này chỉ còn lại 2 mẫu xe Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo

Video: Đánh giá chi phí Toyota Wigo cho người sử dụng.

Trong tháng 8/2026 vừa qua, không có mẫu xe hạng A nào tăng trưởng dương về mặt doanh số do tác động của tâm lý kiêng kị mua sắm của người Việt trong tháng 7 Âm lịch. Riêng Kia Morning tiếp tục không được hãng công bố doanh số cụ thể.

Hyundai Grand i10: 91 xe

Trong tháng 8/2026, người Việt chỉ mua tổng cộng 91 chiếc Hyundai Grand i10, giảm 22,2% so với tháng liền trước. Tuy kết quả này khá khiêm tốn nhưng Grand i10 vẫn đứng đầu trong phân khúc xe hạng A thay cho đối thủ Toyota Wigo. Doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm nay của Hyundai Grand i10 đạt 1.472 xe.

Hyundai Grand i10 hiện sở hữu giá bán dao động từ 360-455 triệu đồng. Bỏ ra số tiền này, khách hàng Việt sẽ nhận về mẫu xe đô thị có cả kiểu dáng sedan lẫn hatchback. Ngoài ra, Hyundai Grand i10 còn sở hữu trang bị khá đầy đủ trong phân khúc.

Trong tháng 8/2026, người Việt chỉ mua tổng cộng 91 chiếc Hyundai Grand i10, giảm 22,2% so với tháng liền trước.

Hyundai Grand i10 được trang bị đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 15 inch, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto, hệ thống bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, nút bấm khởi động máy và chìa khóa thông minh.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Grand i10 là động cơ xăng Kappa 1.2L MPi với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Toyota Wigo: 76 xe

Sau một tháng "lên ngôi", Toyota Wigo đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu phân khúc xe hạng A cho đối thủ Hyundai Grand i10. Doanh số trong tháng 8/2026 của Wigo chỉ đạt 76 xe, giảm đến 60,8%. Trong khi đó, doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay của Toyota Wigo đạt 473 xe.

Toyota Wigo từng không phát sinh doanh số trong vài tháng, làm dấy lên tin đồn về việc xe bị ngừng bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào tháng 7/2026, mẫu xe này đã bất ngờ quay trở lại và bán chạy nhất phân khúc.

Doanh số trong tháng 8/2026 của Wigo chỉ đạt 76 xe, giảm đến 60,8%. Trong khi đó, doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay của Toyota Wigo đạt 473 xe.

So với Hyundai Grand i10, Toyota Wigo có ít phiên bản hơn và giá bán khởi điểm cũng cao hơn, từ 405 triệu đồng. Tuy nhiên, xe lại sở hữu trang bị không thua kém các đối thủ, thương hiệu uy tín và tính thanh khoản cao.

Toyota Wigo có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, vành hợp kim 14 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM đến cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

"Trái tim" của Toyota Wigo là động cơ xăng 1.2L, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp kép D-CVT. Động cơ này cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Xe không có tùy chọn hộp số sàn như đối thủ Hyundai Grand i10.