Hàng nhái AirPods Pro 3: Tinh vi đến mức khó tin

Một người dùng chỉ phát hiện AirPods Pro 3 của mình là hàng giả sau khi tai nghe bất ngờ bung vỏ lúc thay nút silicon, để lộ linh kiện bên trong.

Một bộ AirPods Pro 3 có ngoại hình gần như hoàn hảo đã khiến chủ nhân sử dụng trong thời gian dài mà không nghi ngờ bất thường. Chỉ đến khi tháo nút silicon để thay kích thước khác, một bên tai nghe bất ngờ bung vỏ, để lộ phần linh kiện bên trong và hé lộ đây không phải sản phẩm chính hãng. Câu chuyện được người dùng có tên SleepyRememberer chia sẻ trên Reddit, kèm hình ảnh cho thấy thiết bị có nhiều điểm khác biệt so với AirPods Pro 3 thật.

Phần vỏ của chiếc AirPods Pro 3 được cho là hàng giả bất ngờ bung ra khi người dùng tháo nút silicon. (Ảnh: Reddit/SleepyRememberer)



Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở viên pin. Theo hình ảnh được chia sẻ, linh kiện bên trong chiếc AirPods giả có dạng gần vuông, trong khi thiết kế pin trên AirPods Pro 3 chính hãng có hình dạng bo tròn và cách bố trí khác. Cấu trúc bên trong đơn giản hơn cũng trở thành một dấu hiệu để cộng đồng nhận diện sản phẩm nhái. Việc phần vỏ có thể tách ra tương đối dễ dàng khi thay nút tai càng khiến thiết bị trở nên đáng ngờ, bởi AirPods chính hãng được lắp ráp rất chặt và sử dụng keo để cố định nhiều bộ phận, khiến quá trình tháo rời thường rất khó.

Viên pin bên trong được cho là AirPods Pro 3 giả có hình dạng khác biệt đáng kể so với linh kiện trên sản phẩm chính hãng. (Ảnh: Reddit/SleepyRememberer)

Khả năng làm giả ngày càng tinh vi khiến việc kiểm tra AirPods chỉ bằng mắt thường trở nên khó khăn. Các sản phẩm nhái hiện không chỉ sao chép kiểu dáng tai nghe và hộp sạc mà còn chú ý đến phông chữ, thông tin in trên bao bì, số serial và các chi tiết hoàn thiện. Thậm chí, một số mẫu còn có thể tạo giao diện ghép nối tương tự AirPods thật khi đặt gần iPhone. Điều này đồng nghĩa cửa sổ kết nối xuất hiện trên điện thoại không còn là bằng chứng đủ mạnh để khẳng định tai nghe là hàng chính hãng.

Điều khiến câu chuyện thu hút sự chú ý là bộ AirPods Pro 3 được cho là mua tại Walmart Canada, một nhà bán lẻ lớn, thay vì một cửa hàng không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận chính xác sản phẩm được mua trực tiếp từ Walmart hay thông qua một nhà bán hàng bên thứ ba trên nền tảng trực tuyến. Một khả năng được đặt ra là hàng thật có thể đã bị tráo bằng sản phẩm nhái trước khi được đưa trở lại hệ thống bán hàng, nhưng đây chỉ là giả thuyết và chưa có bằng chứng cho trường hợp cụ thể này.

Sự việc cho thấy người mua AirPods cần thận trọng ngay cả khi sản phẩm được bán trên các nền tảng thương mại lớn. Ngoài kiểm tra ngoại hình, người dùng có thể đối chiếu thông tin sản phẩm, nguồn bán, hóa đơn và tình trạng bảo hành với dữ liệu chính thức của Apple. Những dấu hiệu bất thường về chất lượng hoàn thiện, trọng lượng, khả năng ghép nối hoặc linh kiện bên trong đều đáng được lưu ý. Trong trường hợp này, việc tai nghe vô tình bung vỏ lại giúp chủ nhân phát hiện hàng giả, trước khi tiếp tục sử dụng một thiết bị không rõ chất lượng và nguồn gốc.