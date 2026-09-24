Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hàng nhái AirPods Pro 3: Tinh vi đến mức khó tin

Một người dùng chỉ phát hiện AirPods Pro 3 của mình là hàng giả sau khi tai nghe bất ngờ bung vỏ lúc thay nút silicon, để lộ linh kiện bên trong.

Thiên Trang (TH)
Hàng nhái AirPods Pro 3: Tinh vi đến mức khó tin

Một bộ AirPods Pro 3 có ngoại hình gần như hoàn hảo đã khiến chủ nhân sử dụng trong thời gian dài mà không nghi ngờ bất thường. Chỉ đến khi tháo nút silicon để thay kích thước khác, một bên tai nghe bất ngờ bung vỏ, để lộ phần linh kiện bên trong và hé lộ đây không phải sản phẩm chính hãng. Câu chuyện được người dùng có tên SleepyRememberer chia sẻ trên Reddit, kèm hình ảnh cho thấy thiết bị có nhiều điểm khác biệt so với AirPods Pro 3 thật.

Phần vỏ của chiếc AirPods Pro 3 được cho là hàng giả bất ngờ bung ra khi người dùng tháo nút silicon. (Ảnh: Reddit/SleepyRememberer)

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở viên pin. Theo hình ảnh được chia sẻ, linh kiện bên trong chiếc AirPods giả có dạng gần vuông, trong khi thiết kế pin trên AirPods Pro 3 chính hãng có hình dạng bo tròn và cách bố trí khác. Cấu trúc bên trong đơn giản hơn cũng trở thành một dấu hiệu để cộng đồng nhận diện sản phẩm nhái. Việc phần vỏ có thể tách ra tương đối dễ dàng khi thay nút tai càng khiến thiết bị trở nên đáng ngờ, bởi AirPods chính hãng được lắp ráp rất chặt và sử dụng keo để cố định nhiều bộ phận, khiến quá trình tháo rời thường rất khó.

Viên pin bên trong được cho là AirPods Pro 3 giả có hình dạng khác biệt đáng kể so với linh kiện trên sản phẩm chính hãng. (Ảnh: Reddit/SleepyRememberer)

Khả năng làm giả ngày càng tinh vi khiến việc kiểm tra AirPods chỉ bằng mắt thường trở nên khó khăn. Các sản phẩm nhái hiện không chỉ sao chép kiểu dáng tai nghe và hộp sạc mà còn chú ý đến phông chữ, thông tin in trên bao bì, số serial và các chi tiết hoàn thiện. Thậm chí, một số mẫu còn có thể tạo giao diện ghép nối tương tự AirPods thật khi đặt gần iPhone. Điều này đồng nghĩa cửa sổ kết nối xuất hiện trên điện thoại không còn là bằng chứng đủ mạnh để khẳng định tai nghe là hàng chính hãng.

Điều khiến câu chuyện thu hút sự chú ý là bộ AirPods Pro 3 được cho là mua tại Walmart Canada, một nhà bán lẻ lớn, thay vì một cửa hàng không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận chính xác sản phẩm được mua trực tiếp từ Walmart hay thông qua một nhà bán hàng bên thứ ba trên nền tảng trực tuyến. Một khả năng được đặt ra là hàng thật có thể đã bị tráo bằng sản phẩm nhái trước khi được đưa trở lại hệ thống bán hàng, nhưng đây chỉ là giả thuyết và chưa có bằng chứng cho trường hợp cụ thể này.

Sự việc cho thấy người mua AirPods cần thận trọng ngay cả khi sản phẩm được bán trên các nền tảng thương mại lớn. Ngoài kiểm tra ngoại hình, người dùng có thể đối chiếu thông tin sản phẩm, nguồn bán, hóa đơn và tình trạng bảo hành với dữ liệu chính thức của Apple. Những dấu hiệu bất thường về chất lượng hoàn thiện, trọng lượng, khả năng ghép nối hoặc linh kiện bên trong đều đáng được lưu ý. Trong trường hợp này, việc tai nghe vô tình bung vỏ lại giúp chủ nhân phát hiện hàng giả, trước khi tiếp tục sử dụng một thiết bị không rõ chất lượng và nguồn gốc.

#AirPods Pro 3 #hàng giả #nhận diện hàng nhái #cảnh báo #cách phân biệt

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Apple làm gì để AirPods có camera không "biến thái"?

AirPods mới của Apple, được tiết lộ sẽ tích hợp camera, dù chỉ mới là tin đồn đã bị nhiều người dùng lo lắng đặt cho cái tên "tai nghe biến thái".

Apple đang phát triển mẫu AirPods mới tích hợp camera đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và đặt biệt danh cho sản phẩm này là "Tai nghe biến thái".

gemini-generated-image-kt72awkt72awkt72.png
Được tích hợp camera có làm cho AirPods thế hệ mới trở thành "Tai nghe biến thái"?
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Belkin UltraCharge, bộ sạc 3 trong 1 cho fan Apple

Belkin ra mắt bộ đôi UltraCharge 3-in-1 với chuẩn sạc Qi2 25W, cho phép sạc cùng lúc iPhone, Apple Watch và AirPods.

Hệ sinh thái Apple ngày càng mở rộng khiến nhiều người dùng phải mang theo hàng loạt củ sạc và dây cáp cho iPhone, Apple Watch và AirPods. Nhằm giải quyết bài toán này, Belkin giới thiệu hai mẫu sạc không dây mới gồm UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger và UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock. Cả hai đều hỗ trợ chuẩn Qi2 25W, tích hợp ba vị trí sạc trong cùng một thiết bị và đi kèm sẵn củ sạc USB-C 45W cùng cáp nguồn dài 1,5 m. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm lại hướng tới một nhóm người dùng khác nhau: phiên bản Foldable ưu tiên tính cơ động để đồng hành trong các chuyến đi, còn UltraCharge Pro được thiết kế như một dock sạc cao cấp dành cho bàn làm việc hoặc đầu giường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iOS 27 beta 2 tiết lộ AirPods Pro tích hợp camera

Nhà phát triển Sam Henri Gold phát hiện rằng bản beta 2 của iOS 27 có chứa các tham chiếu đến một sản phẩm sắp ra mắt của Apple với tên mã B790.

Apple từ lâu đã được cho là đang phát triển một phiên bản AirPods Pro 3 mới có tích hợp camera, dự kiến sẽ mang công nghệ Trí tuệ Thị giác (Visual Intelligence) lên AirPods. Giờ đây, iOS 27 beta 2 đã hé lộ một số gợi ý về tính năng tiềm năng của sản phẩm này.

airpods-camera-1719812997953932087276-1778232182815-17782321830381262401172.png
Airpods mới sở hữu camera mở ra nhiều ứng dụng độc đáo.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới