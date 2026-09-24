iPhone 18 Pro vẫn thua đối thủ dù có khẩu độ biến đổi

iPhone 18 Pro đang gây chú ý với hệ thống camera mới, đặc biệt là camera chính lần đầu được trang bị màng chắn vật lý 6 lá khẩu có thể thay đổi khẩu độ. Công nghệ này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, mang đến cách kiểm soát hình ảnh gần với máy ảnh chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá được cung cấp từ DXOMARK, nâng cấp này vẫn chưa đủ để đưa iPhone 18 Pro lên vị trí dẫn đầu về camera smartphone.

iPhone 18 Pro lần đầu được trang bị camera chính với khẩu độ biến đổi từ f/1.48 đến f/4.0.

Theo bảng xếp hạng của DXOMARK, iPhone 18 Pro đạt 172 điểm, đứng thứ hai toàn cầu và dẫn đầu nhóm smartphone siêu cao cấp có giá trên 800 USD. Huawei Pura 80 Ultra hiện đứng trên với 175 điểm. So với iPhone 17 Pro, mẫu máy mới tăng 4 điểm, trong khi thiết bị tiền nhiệm đạt 168 điểm và hiện đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý hơn, khả năng quay video của iPhone 18 Pro đạt 176 điểm, mức cao nhất được DXOMARK công bố cho một smartphone.

Ở từng tình huống sử dụng, iPhone 18 Pro tiếp tục thể hiện thế mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy đạt 150 điểm ở hạng mục chụp thiếu sáng, đứng đầu danh sách được đề cập. Hệ thống camera cũng được đánh giá cao về độ chi tiết, khả năng phơi sáng và kiểm soát nhiễu. Trong điều kiện ánh sáng thông thường, máy duy trì độ phơi sáng chính xác, màu sắc tương phản tự nhiên và dải tương phản động đủ rộng để giữ lại chi tiết trong những khung hình có độ chênh sáng lớn. Với ảnh chân dung, iPhone 18 Pro đạt 157 điểm, nhưng vẫn thấp hơn mức 169 điểm của Huawei Pura 80 Ultra.

Khả năng zoom của iPhone 18 Pro vẫn còn khoảng cách so với những smartphone dẫn đầu ở hạng mục này. ( Ảnh: Xuân Sang/Znews)

Điểm gây chú ý nhất trên camera iPhone 18 Pro là khẩu độ biến đổi từ f/1.48 đến f/4.0. Cơ chế này sử dụng màng chắn gồm 6 lá khẩu chuyển động, cho phép thay đổi khẩu độ thay vì cố định như trên nhiều smartphone. Người dùng có thể tận dụng khẩu độ rộng để thu nhận nhiều ánh sáng hoặc điều chỉnh thủ công trong những tình huống phù hợp. Công nghệ này cũng được kỳ vọng hỗ trợ tốt hơn khi chụp nhóm và kiểm soát hình ảnh. Dù vậy, DXOMARK vẫn ghi nhận một số hạn chế như hiện tượng lệch màu nhẹ, thay đổi cân bằng trắng và lóa sáng trong một số điều kiện.

Khả năng zoom vẫn là điểm khiến iPhone 18 Pro chưa thể đứng đầu. Máy đạt 138 điểm ở hạng mục zoom, thấp đáng kể so với 161 điểm của Vivo X300 Ultra, mẫu đang dẫn đầu ở tiêu chí này trong dữ liệu được cung cấp. Về phần cứng, iPhone 18 Pro sở hữu ba camera sau cùng độ phân giải 48 MP, gồm camera chính, camera siêu rộng và camera tele. Tuy nhiên, DXOMARK mới cung cấp điểm số cùng phần tóm tắt ưu nhược điểm, trong khi bài đánh giá chi tiết chưa được công bố. Vì vậy, dù khẩu độ biến đổi mở ra một hướng nâng cấp đáng chú ý cho camera iPhone, khả năng zoom vẫn là khoảng cách mà Apple cần tiếp tục cải thiện nếu muốn cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ mạnh về nhiếp ảnh di động.