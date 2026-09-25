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Số hóa - Xe

Robot hình người lần đầu bước vào lồng đấu với người

Robot T800 cao 1,83 m đối đầu một võ sĩ tại Mỹ, tạo màn so tài đặc biệt khi cỗ máy được con người điều khiển từ xa trong suốt trận đấu.

Thiên Trang (th)
Robot hình người lần đầu bước vào lồng đấu với người

Một robot hình người cao 1,83 m vừa bước vào lồng đấu tại San Francisco để đối đầu trực tiếp với một con người. Những cú đấm ban đầu của Frankie LaPenna không thể hạ gục cỗ máy, trong khi robot nhanh chóng phản công bằng các đòn đánh và cú đá mạnh khiến đối thủ nhiều lần bị đánh bật. Màn đối đầu được giới thiệu là trận đấu đầu tiên giữa con người và robot hình người tại Mỹ.

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Robot hình người T800 cao 1,83 m bước vào lồng đấu để đối đầu với Frankie LaPenna tại San Francisco.

Sự kiện do công ty robot Mỹ REK tổ chức, với đối thủ của cỗ máy là Frankie LaPenna, một influencer kiêm nhà sáng tạo nội dung. Robot mang tên T800, được phát triển bởi EngineAI, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Khác với hình ảnh những robot chiến đấu tự động trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, T800 không tự đưa ra quyết định trong trận đấu mà được một người điều khiển từ xa.

Cuộc so tài diễn ra trong một lồng đấu chuyên dụng thuộc dự án game đối kháng thực tế ảo của REK. Mô hình này cho phép con người điều khiển robot hình người từ xa, sau đó đưa các cỗ máy vào những trận đấu trực tiếp. Trong video được ghi lại tại sự kiện, LaPenna chủ động tiến về phía T800 và tung liên tiếp các cú đấm. Robot ban đầu di chuyển quanh sàn đấu trước khi bắt đầu phản công.

Diễn biến sau đó nhanh chóng trở nên kịch tính khi robot hình người T800 tung ra những cú đấm và đặc biệt là các đòn đá với lực đáng kể. Một số pha va chạm khiến LaPenna bị đánh bật qua lồng đấu. Hình ảnh này cho thấy cỗ máy không chỉ có khả năng duy trì tư thế và di chuyển trong không gian hẹp, mà còn có thể thực hiện các động tác tấn công mạnh khi được người điều khiển đưa ra lệnh. Đây cũng là điểm khiến màn trình diễn khác biệt so với những màn thử nghiệm robot thông thường vốn chủ yếu tập trung vào khả năng đi lại hoặc thực hiện động tác.

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T800 được điều khiển từ xa, tung những cú đá mạnh trong màn so tài đặc biệt với con người.

REK cho biết đây là trận đấu đầu tiên giữa con người và robot hình người tại Mỹ và dự kiến công bố thêm hình ảnh từ sự kiện. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về khả năng hình thành những môn thể thao đối kháng mới, trong đó con người không trực tiếp bước vào võ đài mà điều khiển một cơ thể máy móc thay mình. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ rằng T800 trong màn đấu này chưa phải robot chiến đấu tự chủ. Một con người vẫn trực tiếp kiểm soát cỗ máy từ xa, vì vậy kết quả phản ánh sự kết hợp giữa năng lực cơ khí của robot và kỹ năng của người điều khiển.

Dù còn khoảng cách lớn với hình dung về những robot tự động trong khoa học viễn tưởng, trận đấu vẫn cho thấy một hướng thử nghiệm mới của công nghệ robot hình người. Khi các cỗ máy ngày càng có khả năng giữ thăng bằng, di chuyển và tạo lực, việc đưa chúng vào môi trường đối kháng có thể mở ra một dạng giải trí khác, nơi con người cạnh tranh thông qua những “cơ thể” robot. Ranh giới giữa trò chơi thực tế ảo, thể thao điều khiển từ xa và robot hình người vì thế đang trở nên thú vị hơn.

#robot hình người #T800 #trận đấu robot #thể thao robot #San Francisco #đấu võ robot

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