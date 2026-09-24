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[GALLERY] Cận cảnh BYD Sealion 5 tại Việt Nam, "chốt cọc" giảm 100 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh BYD Sealion 5 tại Việt Nam, "chốt cọc" giảm 100 triệu đồng

BYD đã chính thức ra mắt mẫu C-SUV hoàn toàn mới mang tên Sealion 5 tại Việt Nam, xe sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản là Essential và Premium.

Nguyễn Anh
BYD chính thức thông báo mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới Sealion 5 2026 đã có mặt tại Việt Nam và chuẩn bị ra mắt trong tháng 10 tới đây. Nhằm tri ân những chủ nhân đầu tiên, BYD Việt Nam chính thức mở chương trình đặt cọc sớm từ ngày 21/09/2026 đến trước thời điểm ra mắt chính thức 1 ngày.
BYD chính thức thông báo mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới Sealion 5 2026 đã có mặt tại Việt Nam và chuẩn bị ra mắt trong tháng 10 tới đây. Nhằm tri ân những chủ nhân đầu tiên, BYD Việt Nam chính thức mở chương trình đặt cọc sớm từ ngày 21/09/2026 đến trước thời điểm ra mắt chính thức 1 ngày.
Theo đó, khách hàng hoàn tất đăng ký giữ chỗ 20 triệu đồng sẽ được ưu đãi 100 triệu đồng. Khoản ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán lẻ công bố, đã bao gồm tiền cọc. Là đối thủ mới của Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và Honda CR-V, BYD Sealion 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.760 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm.
Theo đó, khách hàng hoàn tất đăng ký giữ chỗ 20 triệu đồng sẽ được ưu đãi 100 triệu đồng. Khoản ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán lẻ công bố, đã bao gồm tiền cọc. Là đối thủ mới của Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và Honda CR-V, BYD Sealion 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.760 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm.
Bên cạnh đó là khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít hoặc 1.842 lít nếu gập ghế sau. Theo thông cáo báo chí của BYD Việt Nam, mẫu xe này sẽ được trang bị cụm đèn LED sắc sảo kết hợp dải đèn trước và bộ mâm hợp kim 18 inch cứng cáp.
Bên cạnh đó là khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít hoặc 1.842 lít nếu gập ghế sau. Theo thông cáo báo chí của BYD Việt Nam, mẫu xe này sẽ được trang bị cụm đèn LED sắc sảo kết hợp dải đèn trước và bộ mâm hợp kim 18 inch cứng cáp.
Bên trong BYD Sealion 5 2026 mới tại Việt Nam là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách không gian mở đậm chất công nghệ với bảng đồng hồ 8,8 inch, chìa khóa NFC Digital Key. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế trước có chức năng chỉnh điện, thông gió, sạc không dây, cần số dạng lẫy, camera 360 độ xuyên thấu, camera lùi…
Bên trong BYD Sealion 5 2026 mới tại Việt Nam là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách không gian mở đậm chất công nghệ với bảng đồng hồ 8,8 inch, chìa khóa NFC Digital Key. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế trước có chức năng chỉnh điện, thông gió, sạc không dây, cần số dạng lẫy, camera 360 độ xuyên thấu, camera lùi…
Phiên bản Premium cao cấp sở hữu màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay đặc trưng, đi kèm hệ thống âm thanh 8 loa cùng hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng thông gió và làm mát. Trong khi đó, biến thể Essential trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch cùng hệ thống dàn âm thanh 6 loa.
Phiên bản Premium cao cấp sở hữu màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay đặc trưng, đi kèm hệ thống âm thanh 8 loa cùng hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng thông gió và làm mát. Trong khi đó, biến thể Essential trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch cùng hệ thống dàn âm thanh 6 loa.
“Trái tim” của BYD Sealion 5 là công nghệ hybrid sạc điện có tên DM-i Super Hybrid, ết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin Blade. Xe sản sinh công suất kết hợp 214 mã lực, cho phép vận hành 110 km theo tiêu chuẩn NEDC mà không tốn 1 giọt xăng. Tổng phạm vi di chuyển kết hợp vượt mốc 1.200 km.
“Trái tim” của BYD Sealion 5 là công nghệ hybrid sạc điện có tên DM-i Super Hybrid, ết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin Blade. Xe sản sinh công suất kết hợp 214 mã lực, cho phép vận hành 110 km theo tiêu chuẩn NEDC mà không tốn 1 giọt xăng. Tổng phạm vi di chuyển kết hợp vượt mốc 1.200 km.
Mức tiêu thụ nhiên liệu của BYD Sealion 5 chỉ từ 0,8 lít/100 km khi đầy pin và 3,7 lít/100 km khi pin cạn. Ngoài ra, công nghệ cấp điện ngoại vi V2L sẵn sàng biến chiếc xe thành trạm năng lượng di động với công suất sạc 3,3 kW cho các thiết bị ngoại cảnh khi đi cắm trại.
Mức tiêu thụ nhiên liệu của BYD Sealion 5 chỉ từ 0,8 lít/100 km khi đầy pin và 3,7 lít/100 km khi pin cạn. Ngoài ra, công nghệ cấp điện ngoại vi V2L sẵn sàng biến chiếc xe thành trạm năng lượng di động với công suất sạc 3,3 kW cho các thiết bị ngoại cảnh khi đi cắm trại.
Chưa dừng ở đó, mẫu xe Trung Quốc này còn có 6 túi khí tiêu chuẩn. Ở bản Premium, xe sở hữu camera 360° cùng gói an toàn chủ động ADAS với khoảng 20 tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn (LDP/ICC), cảnh báo điểm mù (BSD),...
Chưa dừng ở đó, mẫu xe Trung Quốc này còn có 6 túi khí tiêu chuẩn. Ở bản Premium, xe sở hữu camera 360° cùng gói an toàn chủ động ADAS với khoảng 20 tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn (LDP/ICC), cảnh báo điểm mù (BSD),...
Giá bán của mẫu xe SUV BYD Sealion 5 2026 tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng cho biết xe sẽ có giá chỉ hơn 600 - hơn 700 triệu đồng.
Giá bán của mẫu xe SUV BYD Sealion 5 2026 tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng cho biết xe sẽ có giá chỉ hơn 600 - hơn 700 triệu đồng.
Như vậy, Sealion 5 sẽ là mẫu xe thứ 11 của thương hiệu BYD tại thị trường Việt Nam, sau Seal 5, Seal, Han, Dolphin, M6, Atto 2, Atto 3, Seaion 6, Sealion 8 và M9. Tốc độ ra mắt xe ở Việt Nam của BYD khá ấn tượng khi thương hiệu này mới gia nhập thị trường vào tháng 7/2024.
Như vậy, Sealion 5 sẽ là mẫu xe thứ 11 của thương hiệu BYD tại thị trường Việt Nam, sau Seal 5, Seal, Han, Dolphin, M6, Atto 2, Atto 3, Seaion 6, Sealion 8 và M9. Tốc độ ra mắt xe ở Việt Nam của BYD khá ấn tượng khi thương hiệu này mới gia nhập thị trường vào tháng 7/2024.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 5 tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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