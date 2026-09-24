Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Trung Quốc chế tạo máy CT nhỏ nhất thế giới

Máy CT Xtomo-Cube chỉ nặng 6 kg, có thể cầm bằng một tay nhưng đạt độ phân giải 80 micromet, phục vụ nghiên cứu vật thể siêu nhỏ.

Thiên Trang (th)
Trung Quốc chế tạo máy CT nhỏ nhất thế giới

Một thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT) có kích thước tương đương loa để bàn vừa được phát triển tại Trung Quốc, gây chú ý nhờ trọng lượng chỉ 6 kg. Mang tên Xtomo-Cube, máy được công ty Rayim tại tỉnh Sơn Đông phát triển với mục tiêu phục vụ việc quan sát và phân tích những vật thể nhỏ mà phương pháp chụp thông thường khó xử lý. Theo kỹ sư cao cấp Liu Baodong, Tổng giám đốc Rayim và nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thiết bị có thể được cầm bằng một tay.

Xtomo-Cube có trọng lượng 6 kg, kích thước tương đương một chiếc loa để bàn và có thể cầm bằng một tay.

Điểm đáng chú ý nhất của Xtomo-Cube nằm ở khả năng thu nhỏ một hệ thống CT mà vẫn duy trì độ phân giải cao. Thiết bị đạt độ phân giải không gian 80 micromet, tương đương xấp xỉ độ dày một sợi tóc người. Nhờ đó, máy có thể tạo hình ảnh bên trong nhiều vật thể kích thước nhỏ, từ vỏ ốc đến viên nang thuốc, đồng thời được hướng tới các ứng dụng nghiên cứu hóa thạch và di vật khảo cổ mà không cần phá hủy mẫu vật.

Trọng lượng 6 kg cũng tạo ra khác biệt lớn so với các hệ thống CT truyền thống. Theo Science and Technology Daily, kỷ lục trước đó thuộc về một máy CT do Đức phát triển với trọng lượng 19 kg, đồng nghĩa Xtomo-Cube nhẹ chưa bằng một phần ba thiết bị này. Trong khi đó, các hệ thống CT sử dụng tại bệnh viện thường có kích thước lớn và có thể nặng khoảng 2 tấn, còn một số hệ thống công nghiệp thậm chí đạt mức vài tấn. Việc đưa công nghệ chụp cắt lớp vào thiết bị chỉ có thể tích khoảng 4 lít vì vậy là một thách thức đáng kể.

Để đạt được kích thước này, nhóm phát triển phải tích hợp các thành phần quan trọng như nguồn tia X, bàn xoay và đầu dò vào không gian rất hạn chế. Toàn bộ những bộ phận chính của Xtomo-Cube được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc. Thiết bị cũng chỉ tiêu thụ khoảng 200 W điện, mức đủ thấp để có thể sử dụng cùng một bộ pin dự phòng thông thường trong một số tình huống nghiên cứu ngoài thực địa.

Máy CT cỡ nhỏ đạt độ phân giải không gian 80 micromet, hướng tới nghiên cứu các vật thể như hóa thạch, di vật và mẫu vật nhỏ.

Về nguyên lý, CT sử dụng tia X để ghi lại hình ảnh của vật thể từ nhiều góc khác nhau, sau đó máy tính xử lý dữ liệu nhằm tái tạo cấu trúc bên trong dưới dạng hình ảnh 3D. Công nghệ này vốn quen thuộc trong y tế, nhưng cũng có vai trò trong nghiên cứu vật liệu, khảo cổ và công nghiệp nhờ khả năng quan sát bên trong mà không cần phá mẫu. Với kích thước nhỏ và nguồn tia X năng lượng tương đối thấp, Xtomo-Cube còn được định hướng sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc các lớp học đại học.

Một điểm khác biệt khác là người dùng có thể tiếp cận các thông số và dữ liệu hình ảnh thô của thiết bị. Theo thông tin được cung cấp, điều này cho phép các nhà nghiên cứu và sinh viên tìm hiểu trực tiếp quá trình thu thập dữ liệu, tái tạo hình ảnh cũng như thử nghiệm các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh CT. Nếu được triển khai rộng rãi, một hệ thống CT nhỏ gọn như Xtomo-Cube có thể mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ chụp cắt lớp tới những môi trường mà các hệ thống CT cỡ lớn khó đáp ứng.

#máy CT #Xtomo-Cube #Trung Quốc #công nghệ nhỏ gọn #nghiên cứu vật thể

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bentley Torcal trình làng - xe siêu sang điện phá vỡ truyền thống

Mẫu Bentley Torcal siêu sang bước vào kỷ nguyên xe điện với công suất tối đa 876 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm cùng khả năng sạc siêu nhanh 400 kW.

5-9526.jpg
Sau nhiều năm phát triển, Bentley vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của hãng, đó là Torcal. Quan trọng hơn, đây không chỉ đơn thuần là phiên bản thuần điện của Bentley Bentayga. Torcal trở thành dòng xe thứ tư của Bentley, đồng thời giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới mà hãng cho biết sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm tương lai, bất kể chúng sử dụng hệ truyền động nào.
10.jpg
Nói cách khác, Torcal đánh dấu một chương mới của Bentley. Hãng xe sang Anh quốc sẽ cung cấp hai phiên bản của Torcal ngay từ khi ra mắt. Trong đó, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm, đủ để xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tesla Roadster sắp ra mắt sau gần 10 năm, chốt cọc tới 1,3 tỷ đồng

Tesla vừa mở lại hệ thống đặt cọc cho mẫu Roadster với mức chi phí 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) và đồng thời xác nhận ra mắt bản thương mại vào tháng 10 tới.

2-5445.jpg
Tesla đã mở lại giao diện nhận đặt chỗ cho mẫu siêu xe điện Roadster trên hệ thống website chính thức. Quy trình đặt cọc yêu cầu người mua thanh toán ngay khoản phí 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) bằng thẻ tín dụng (khoản tiền này có thể hoàn lại). Tiếp đó, khách hàng cần thực hiện chuyển khoản 45.000 USD (1,17 tỷ đồng) còn lại trong vòng 10 ngày để hoàn tất thủ tục giữ chỗ.
3-4059.jpg
Dù số tiền cọc không thay đổi so với thời điểm công bố lần đầu vào năm 2017, người dùng hiện tại có thêm căn cứ để tin tưởng khi thương hiệu xe điện Mỹ chính thức xác nhận bản thương mại của Roadster sẽ ra mắt vào ngày 1/10 tới.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BYD triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 nguy cơ rơi bánh dự phòng

BYD vừa phải triệu hồi 32.000 xe bán tải Shark 6 tại Australi do lỗi ở bộ phận giá đỡ bánh xe dự phòng có thể khiến bánh xe rơi bất ngờ, tăng nguy cơ tai nạn.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải BYD Shark 6.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông và Nghệ thuật Úc (DITRDCSA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với BYD Shark 6.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới