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Tổng thống Trump muốn gọi AI là Super Intelligence

Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi AI là “Super Intelligence” trong tài liệu chính phủ, đồng thời khẳng định Washington không muốn kìm hãm công nghệ này.

Thiên Trang (th)
Tổng thống Trump muốn gọi AI là Super Intelligence

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố muốn thay cách gọi “artificial intelligence” bằng “super intelligence”, viết tắt là SI. Ông cho rằng từ “artificial” khiến trí tuệ nhân tạo nghe như một thứ giả tạo, trong khi công nghệ này thực tế đang tạo ra những thay đổi lớn. Theo Trump, các tài liệu của chính phủ Mỹ từ nay sẽ sử dụng thuật ngữ mới và ông hy vọng cách gọi này được sử dụng rộng rãi hơn.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2026.

Phát biểu của Trump không chỉ dừng ở việc thay đổi thuật ngữ. Ông tiếp tục thể hiện quan điểm ủng hộ việc thúc đẩy AI tại Mỹ, đồng thời phản đối những nỗ lực xây dựng một cơ chế kiểm soát AI mang tính toàn cầu mà ông cho là có thể kìm hãm sự phát triển của công nghệ. Trump cho rằng AI có tiềm năng lớn và Mỹ cần khuyến khích lĩnh vực này thay vì đặt ra những rào cản khiến tốc độ phát triển bị chậm lại.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI gây ra thảm họa trong tương lai. Trong bài phát biểu, ông nhắc tới những dự báo tiêu cực về việc robot có thể tấn công con người hay AI gây ra hậu quả nghiêm trọng, đồng thời so sánh cách cảnh báo này với những tranh luận trước đây về biến đổi khí hậu. Đây là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý khi các nhà lãnh đạo thế giới đang thảo luận về cách quản lý những hệ thống AI ngày càng mạnh.

Một yếu tố khác được Trump nhấn mạnh là cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cho rằng quốc gia dẫn đầu về AI sẽ có lợi thế rất lớn trên trường quốc tế và khẳng định Mỹ hiện đang ở vị trí dẫn trước. Trump cũng ví tiềm năng của công nghệ này với những bước ngoặt lớn như Cách mạng Công nghiệp và Internet, cho thấy AI được ông đặt vào nhóm những công nghệ có thể tạo ra tác động sâu rộng tới kinh tế và xã hội.

Trump tuyên bố các tài liệu của Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ “Super Intelligence” thay cho “Artificial Intelligence”.

Tuy ủng hộ tốc độ phát triển, Trump không nói rằng AI hoàn toàn không cần giám sát. Ông cho rằng Mỹ vẫn phải theo dõi công nghệ và có thể sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết. Trước đó, chính quyền Trump cũng đã đề cập việc xây dựng một “AI Force” và tìm kiếm vị trí phụ trách chính sách AI, trong bối cảnh Washington đang tìm cách định hình chiến lược phát triển lĩnh vực này.

Việc đổi cách gọi từ “artificial intelligence” sang “super intelligence” cũng gây chú ý bởi trong giới công nghệ, superintelligence vốn đã được sử dụng để chỉ một khái niệm khác, thường liên quan đến hệ thống có năng lực trí tuệ vượt con người ở phạm vi rộng. Vì vậy, tuyên bố của Trump về thuật ngữ mới có thể tạo ra sự khác biệt giữa cách dùng trong tài liệu chính phủ Mỹ và cách thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu AI.

#AI #Super Intelligence #Trump #Liên Hợp Quốc #công nghệ #Mỹ

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