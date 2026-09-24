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Số hóa - Xe

DeepSeek và Moonshot AI bị Trung Quốc điều tra

DeepSeek và Moonshot AI bị cáo buộc chuyển hàng chục triệu yêu cầu sang Claude, trong đó có dữ liệu nhạy cảm liên quan đến các tổ chức tại Trung Quốc.

Thiên Trang (th)
DeepSeek và Moonshot AI bị Trung Quốc điều tra

Vụ việc bắt đầu sau khi Anthropic công bố báo cáo dài 154 trang, cáo buộc DeepSeek và Moonshot AI sử dụng Claude để hỗ trợ phát triển mô hình, đồng thời chuyển trực tiếp các yêu cầu của người dùng sang hệ thống AI của công ty Mỹ. Theo The Information, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) hiện được cho là đang điều tra hai công ty này.

DeepSeek và Moonshot AI bị cáo buộc chuyển hàng chục triệu yêu cầu của người dùng sang Claude để phục vụ quá trình phát triển mô hình AI.

Theo Anthropic, Moonshot AI đã chuyển hơn 23 triệu lượt trao đổi tới Claude trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, trong khi DeepSeek bị cáo buộc chuyển hơn 12,1 triệu lượt chỉ trong 14 ngày của tháng 7. Các phản hồi từ Claude sau đó có thể được sử dụng để tạo dữ liệu huấn luyện cho những mô hình AI của hai công ty Trung Quốc, một phương thức thường được gọi là “distillation”. CAC trước đó được cho là đã triệu tập đại diện của 7 công ty AI Trung Quốc xuất hiện trong báo cáo của Anthropic, trước khi tập trung vào DeepSeek và Moonshot AI.

Điểm khiến vụ việc trở nên nhạy cảm không chỉ nằm ở vấn đề cạnh tranh công nghệ hay việc sử dụng mô hình đối thủ. Theo cáo buộc của Anthropic, một phần yêu cầu được chuyển tiếp có thể chứa thông tin của người dùng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan đến nhà nước. Những dữ liệu được đề cập bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin doanh nghiệp cùng nhiều loại thông tin nhạy cảm khác của hàng trăm người dùng, với nội dung xuất hiện bằng ít nhất 12 ngôn ngữ.

Đáng chú ý, Anthropic nêu một số trường hợp được cho là liên quan trực tiếp đến dữ liệu tại Trung Quốc. Công ty cho biết DeepSeek đã chuyển các yêu cầu của kỹ sư đang làm việc với hệ thống quản lý hồ sơ cho một cơ quan công an cấp thành phố sang Claude. Những yêu cầu này được cho là chứa dữ liệu phục vụ việc đối chiếu hành trình của một cá nhân với hồ sơ cảnh sát và số căn cước công dân. Trong trường hợp khác, Moonshot AI bị cáo buộc chuyển các yêu cầu liên quan đến hình ảnh từ hàng trăm camera giám sát tại Thành Đô, trong đó một số camera được cho là nằm gần các cơ sở liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát dữ liệu khi yêu cầu của người dùng được chuyển qua các mô hình AI do công ty nước ngoài vận hành.

Nếu những thông tin này được xác nhận, vấn đề sẽ vượt ra ngoài tranh chấp về việc các mô hình AI “học” từ nhau. Việc yêu cầu của người dùng được chuyển tới một hệ thống AI do bên thứ ba vận hành đặt ra câu hỏi về cách dữ liệu được xử lý, nơi dữ liệu được lưu chuyển và liệu thông tin nhạy cảm có được đưa ra ngoài phạm vi kiểm soát dự kiến hay không. Anthropic cho rằng hoạt động này có thể liên quan đến các quy định về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc.

Theo nguồn tin được nêu, CAC đang xem xét liệu những dữ liệu liên quan đến cơ quan công an, quân đội và doanh nghiệp có liên hệ với nhà nước Trung Quốc có thực sự được chuyển tới các mô hình AI của Mỹ hay không. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang thảo luận về cơ chế đối thoại liên quan đến AI, trong đó có khả năng trao đổi thông tin về những sự cố công nghệ nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Vì vậy, vụ việc DeepSeek và Moonshot AI có thể trở thành một phép thử đáng chú ý đối với cách dữ liệu người dùng được kiểm soát trong cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc.

#DeepSeek #Moonshot AI #Trung Quốc #dữ liệu nhạy cảm #AI #điều tra

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Theo kết quả phân tích, đoạn mã ẩn có khả năng thu thập dữ liệu như múi giờ hệ thống và thông tin liên quan đến việc người dùng có sử dụng máy chủ proxy hay không. Từ những dữ liệu này, hệ thống sẽ tiến hành phân tích nhằm xác định liệu tài khoản có dấu hiệu liên quan đến một số phòng thí nghiệm AI tại Trung Quốc hay không. Dù lượng dữ liệu được thu thập không được đánh giá là quá nhạy cảm, giới chuyên gia cho rằng việc tích hợp cơ chế theo dõi mà không thông báo rõ ràng cho người dùng đã chạm đến một vấn đề lớn hơn: niềm tin đối với các công cụ AI có quyền truy cập sâu vào máy tính cá nhân.

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