Apple loại bỏ mục "nâng cấp" SSD trên Mac mini mới

Mac mini M6 và M5 Pro mới của Apple đã loại bỏ hỗ trợ thay thế mô-đun SSD khỏi danh mục sửa chữa, đồng nghĩa với việc người dùng không còn khả năng nâng cấp.

Mac mini mới của Apple dường như đã khép lại “cửa sổ” nâng cấp bộ nhớ ngắn ngủi từng xuất hiện trên mẫu năm 2024.

Theo tài liệu hướng dẫn thay thế linh kiện mới nhất của hãng, mô-đun SSD không còn được liệt kê là bộ phận có thể thay thế đối với cả phiên bản M6 lẫn M5 Pro.

Apple đã loại bỏ danh mục nâng cấp SSD trên Mac Mini thế hệ chip M5 và M6.

Bảng hỗ trợ linh kiện Mac mini vừa được Apple công bố đã làm rõ sự khác biệt này một cách hiếm thấy. Mac mini 2024 có dấu kiểm cho mục mô-đun SSD đã qua sử dụng, trong khi Mac mini dùng chip M6 hoặc M5 Pro lại để trống ô này.

Các linh kiện như ăng-ten, quạt tản nhiệt, nguồn điện, vỏ máy, loa, pin và cổng USB-C phía trước vẫn được hỗ trợ trên cả hai thế hệ.

Tại sao việc thiếu mô-đun lại quan trọng

Mac mini M4 sử dụng các bảng lưu trữ NAND có thể tháo rời. iFixit từng trình diễn việc thay thế từ 256GB lên 512GB, dù thiết kế độc quyền và quy trình khôi phục khiến đây không bao giờ là một nâng cấp M.2 thông thường.

Tuy nhiên, thiết kế dạng mô-đun này vẫn tạo điều kiện cho các cửa hàng sửa chữa và nhà cung cấp linh kiện hậu mãi cung cấp các bảng lưu trữ dung lượng lớn hơn.

Module SSD trên Mac mini M4 có thể tháo rời để thay thế.

Bảng của Apple không nói rõ bộ nhớ mới được hàn chết, và việc thiếu dấu kiểm cũng không phải là một bản “mổ xẻ” chi tiết. Tuy nhiên, điều này xác nhận rằng Apple không hỗ trợ thay thế mô-đun SSD đã qua sử dụng trên các mẫu năm 2026.

Do đó, người mua nên lựa chọn dung lượng phù hợp ngay từ đầu, vì bộ nhớ trong sẽ không thể mở rộng thêm thông qua hệ thống linh kiện được hỗ trợ.

Quyết định này càng trở nên đáng chú ý khi Apple khẳng định Mac mini mới có hiệu suất lưu trữ gấp đôi.