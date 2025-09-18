Máy hỏng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân

255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này

Sáng 18/9, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi gặp gỡ với báo chí để trao đổi về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ việc

Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tháng 7/2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và bệnh viện tổ chức kiểm tra thường quy, trong đó có dịch vụ máy tán sỏi laser. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện sự việc bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Do đó, bệnh viện tiếp tục lập đoàn để rà soát tổng thể.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kết quả kiểm tra cho thấy có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân và cung cấp hồ sơ cho công an.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, 255 trường hợp này vào viện đều được các bác sĩ can thiệp, hỗ trợ. Một số trường hợp sỏi nhỏ thì gắp ra, trường hợp không gắp được thì đặt ống thông để đỡ bí tắc, đau đớn cho người bệnh.

Hiện bệnh viện đang thành lập đoàn để kiểm tra tất cả 255 bệnh nhân. Sau khi có kết quả, bệnh viện sẽ thông tin với báo chí.