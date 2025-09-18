Hà Nội

Xã hội

Máy hỏng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân

255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này

Nguyễn Tâm

Sáng 18/9, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi gặp gỡ với báo chí để trao đổi về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ việc

Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tháng 7/2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và bệnh viện tổ chức kiểm tra thường quy, trong đó có dịch vụ máy tán sỏi laser. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện sự việc bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Do đó, bệnh viện tiếp tục lập đoàn để rà soát tổng thể.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kết quả kiểm tra cho thấy có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân và cung cấp hồ sơ cho công an.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, 255 trường hợp này vào viện đều được các bác sĩ can thiệp, hỗ trợ. Một số trường hợp sỏi nhỏ thì gắp ra, trường hợp không gắp được thì đặt ống thông để đỡ bí tắc, đau đớn cho người bệnh.

Hiện bệnh viện đang thành lập đoàn để kiểm tra tất cả 255 bệnh nhân. Sau khi có kết quả, bệnh viện sẽ thông tin với báo chí.

#Máy hỏng #bệnh viện #kê khai tán sỏi #255 bệnh nhân #Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên #Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Xã hội

Bắt giam nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt hơn 1,76 tỷ đồng

Thu phí bảo hiểm cho 151 khách hàng nhưng Nguyễn Minh Quang không nộp về công ty mà lại chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều (Công an TP Đà Nẵng ) cho biết, vị đơn vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang, đồng thời ủy quyền cho đối tượng này thay mặt Công ty thực hiện tư vấn khách hàng, thu phí bảo hiểm định kỳ tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Kiến thức cần biết

Những trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán

Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2025 của Chính phủ đã quy định chi tiết 5 trường hợp không có thẻ BHYT vẫn được thanh toán.

Hỏi: Tôi nghe nói, từ 15/8 một số người chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng vẫn được thanh toán, xin hỏi đó là những trường hợp nào? Điều kiện để được thanh toán?

Nguyễn Thị Lê (Hà Nội)

Kiến thức cần biết

Thay đổi khi thanh toán BHYT từ 15/8/2025, người dân cần biết

Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức dưới đây.

Hỏi: Tôi nghe nói mới có chính sách thay đổi thủ tục khi đi khám chữa bệnh từ ngày 15/8, nhưng tôi không rõ đó là những thay đổi gì? Người bệnh cần làm sao để được hưởng chế độ BHYT?

Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội)

