Rơi máy bay chở du khách nước ngoài ở Peru, 13 người thiệt mạng

Chiếc máy bay chở khách du lịch nước ngoài đã bị rơi xuống một cánh đồng ở Peru, khiến 13 người thiệt mạng.

AP đưa tin, trong một tuyên bố trên Facebook, chính quyền thành phố Nazca cho biết, chiếc máy bay gặp nạn hôm 1/8 khi đang chở khách du lịch nước ngoài tham quan các đường vẽ Nazca được khắc trên sa mạc xung quanh Nazca bởi cư dân bản địa của Peru.

"Chúng tôi có thông tin rằng 11 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng", cảnh sát nói với các phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ máy bay chở khách du lịch rơi ở Peru ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại và Du lịch Peru cho biết, có 11 “du khách nước ngoài” và hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn. Hãng thông tấn nhà nước Agencia Andina đưa tin có 2 du khách người Đức, 2 người Tây Ban Nha và 7 người Italy trên máy bay.

Theo chính quyền Nazca, chiếc máy bay, do hãng hàng không Aerodiana của Peru vận hành, cất cánh từ thành phố Ica gần đó. Trên trang web của mình, hãng hàng không này cho biết họ đã cung cấp các chuyến bay ngắm những đường vẽ Nazca nổi tiếng trong 14 năm qua, sử dụng máy bay Cessna Grand Caravan.

Những hình ảnh được các hãng tin địa phương đăng tải trên Facebook cho thấy khói lửa bốc lên từ chiếc máy bay gặp nạn trong khi lực lượng cứu hỏa và cảnh sát làm việc tại hiện trường.

Giới chức Peru thông tin nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Hãng hàng không Aerodiana chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

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