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Quân sự - Thế giới

Trực thăng gặp nạn ở Kenya, 5 du khách Mỹ thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở khách du lịch gặp nạn tại khu vực hẻo lánh ở miền bắc Kenya, khiến 7 người tử vong, trong đó có 5 công dân Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chiếc trực thăng chở khách du lịch gặp nạn vào khoảng 9h13 phút sáng ngày 19/8 (giờ địa phương) khi đang bay từ khu bảo tồn Loisaba đến khu vực Ewaso Nyiro thuộc huyện Samburu, Kenya.

Theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng đã rơi xuống một khu vực hiểm trở dưới chân núi Ololokwe, một địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước. Chiếc trực thăng này thuộc sở hữu của công ty địa phương Lady Lori Helicopters.

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Các đội ứng phó khẩn cấp tham gia cứu hộ sau vụ tai nạn trực thăng gần núi Ololokwe ở Samburu, Kenya, ngày 19/8/2026. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Kenya/AP.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA), một cuộc điều tra đang được tiến hành. Trên máy bay gặp nạn có 7 người – 6 hành khách và phi công.

Vào cuối ngày 19/8, David Nkoroi, chỉ huy cảnh sát của Samburu, thông báo với các phóng viên rằng cả 7 người trên máy bay đều đã thiệt mạng, trong đó có 5 công dân Mỹ.

“Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền địa phương và cung cấp hỗ trợ lãnh sự. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân trước sự mất mát này”, Đại sứ quán Mỹ thông báo.

Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ, nhưng một đài truyền hình địa phương ở Miami, Florida (Mỹ), cho biết José Suárez, 55 tuổi, ở Florida, nằm trong số những người thiệt mạng.

“Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin José thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở Kenya”, Đài NBC chi nhánh Miami cho hay.

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Nguồn video: VTV
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