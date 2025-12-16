Máy bay rơi ở Mexico, 7 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

AP dẫn lời ông Adrián Hernández, Điều phối viên Bảo vệ Dân sự bang Mexico, thông tin chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp hôm 15/12, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra ở San Mateo Atenco, một khu công nghiệp cách sân bay Toluca 5 km. Máy bay trước đó cất cánh từ Acapulco, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương", nguồn tin cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay gần sân bay Toluca ở San Mateo Atenco khiến 7 người thiệt mạng ngày 15/12/2025. Ảnh: AP.

Theo ông Hernández, chiếc máy bay phản lực tư nhân này được cho là chở 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, nhiều giờ sau vụ tai nạn, chỉ 7 thi thể được tìm thấy.

"Chiếc phi cơ dường như đã cố gắng hạ cánh xuống một sân bóng đá nhưng cuối cùng đâm vào mái nhà của một khu công nghiệp gần đó, gây ra vụ hỏa hoạn lớn", ông Hernández cho biết thêm.

Thị trưởng San Mateo Atenco Ana Muñiz nói với Đài truyền hình Milenio rằng đám cháy khiến khoảng 130 người trong khu vực phải sơ tán.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

