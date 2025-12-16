Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Máy bay rơi ở Mexico, 7 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời ông Adrián Hernández, Điều phối viên Bảo vệ Dân sự bang Mexico, thông tin chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp hôm 15/12, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra ở San Mateo Atenco, một khu công nghiệp cách sân bay Toluca 5 km. Máy bay trước đó cất cánh từ Acapulco, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương", nguồn tin cho biết.

ap25349821555425.jpg
Hiện trường vụ tai nạn máy bay gần sân bay Toluca ở San Mateo Atenco khiến 7 người thiệt mạng ngày 15/12/2025. Ảnh: AP.

Theo ông Hernández, chiếc máy bay phản lực tư nhân này được cho là chở 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, nhiều giờ sau vụ tai nạn, chỉ 7 thi thể được tìm thấy.

"Chiếc phi cơ dường như đã cố gắng hạ cánh xuống một sân bóng đá nhưng cuối cùng đâm vào mái nhà của một khu công nghiệp gần đó, gây ra vụ hỏa hoạn lớn", ông Hernández cho biết thêm.

Thị trưởng San Mateo Atenco Ana Muñiz nói với Đài truyền hình Milenio rằng đám cháy khiến khoảng 130 người trong khu vực phải sơ tán.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn video: X/RT
#Tai nạn máy bay Mexico #Vụ tai nạn tại San Mateo Atenco #Nguyên nhân vụ tai nạn đang điều tra #máy bay rơi ở Mexico #rơi máy bay ở Mexico

Bài liên quan

Thế giới

Rơi máy bay vận tải quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự của Nga đã bị rơi khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau đợt bảo dưỡng gần đây.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự An-22 Antey bị rơi tại một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Ivanovo, cách Moscow 360 km, vào ngày 9/12. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau đợt bảo dưỡng gần đây.

maybay.png
Máy bay An-22 Antey. Ảnh: Wikipedia.
Xem chi tiết

Thế giới

Máy bay cứu hỏa Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Croatia, phi công thiệt mạng

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Yumakli cho biết, chiếc máy bay cứu hỏa của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi ở Croatia khiến phi công tử vong.

Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli ngày 13/11 cho biết, xác máy bay cứu hỏa của Tổng cục Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ mất tích tại Croatia đã được tìm thấy và phi công được xác định đã tử vong.

"Xác máy bay cứu hỏa của Tổng cục Lâm nghiệp, mất liên lạc tại Croatia, đã được tìm thấy gần thành phố Senj, Croatia. Phi công của chúng ta đã hy sinh trong vụ tai nạn thương tâm này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của anh ấy", Bộ trưởng Yumakli chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội NSosyal của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Gruzia

Một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Gruzia. Toàn bộ 20 người được cho là đã thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem video: Máy bay vận tải quân sự C-130 chở 20 người của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Gruzia

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới