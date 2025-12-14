Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas ở Gaza

Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc tấn công gần đây tại Dải Gaza.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Israel tuyên bố đã hạ sát ông Raed Saad, chỉ huy cấp cao phụ trách bộ phận sản xuất vũ khí và trước đó từng lãnh đạo bộ phận tác chiến của Hamas, trong cuộc tấn công ở Dải Gaza ngày 13/12.

Tuyên bố của Israel mô tả ông Saad là một trong những người chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza, cáo buộc ông đã "tham gia vào việc tái thiết lực lượng Hamas" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

ap25347559859140.jpg
Chiếc ô tô bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Thành phố Gaza ngày 13/12/2025. Ảnh: AP.

Theo một phóng viên của hãng AP, cuộc tấn công của Israel ở phía tây Thành phố Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng và thi thể của họ được đưa tới Bệnh viện Shifa. Bệnh viện Al-Awda cho biết thêm, 3 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Hamas không xác nhận cái chết của chỉ huy Raed Saad. Tuy nhiên, họ cho biết một chiếc xe dân sự đã bị trúng đạn bên ngoài Thành phố Gaza và khẳng định đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.

Israel và Hamas trước đó nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc oanh kích và xả súng của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 386 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10. Trong khi đó, Israel tuyên bố các cuộc tấn công gần đây là để trả đũa việc Hamas tấn công binh sĩ nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel lại tấn công Gaza vào tháng 10/2025

Nguồn video: THĐT
#Tấn công chỉ huy Hamas #Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn #Xung đột Israel-Palestine #Israel hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas #chỉ huy cấp cao Hamas thiệt mạng ở Dải Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ việc thành lập Nhà nước Palestine

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không cho phép việc thành lập một Nhà nước Palestine.

RT đưa tin, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Jerusalem ngày 7/12, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ không cho phép thành lập một Nhà nước Palestine vì mục đích thực sự của họ (Nhà nước Palestine) là phá hủy Israel.

israel.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA.
Xem chi tiết

Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, một phóng viên thiệt mạng

Cuộc tấn công mới đây của Israel ở Dải Gaza đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên ảnh.

TRT đưa tin, Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza hôm 2/12, khiến 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một phóng viên và một trẻ em. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương trong vụ vi phạm mới nhất của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn.

"Hai thi thể, bao gồm cả thi thể một trẻ em, đã được chuyển đến Bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Thành phố Gaza sau khi Israel nã pháo vào khu phố Al-Tuffah, khiến 15 người khác bị thương", nguồn tin y tế cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel phát động cuộc tấn công mới vào Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động một đợt tấn công mới nhằm vào lực lượng Hamas ở phía nam Dải Gaza.

Theo Tân Hoa Xã, lực lượng IDF đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu Hamas ở phía nam Dải Gaza ngày 19/10.

"Cuộc không kích do Bộ Tư lệnh phía Nam của IDF chỉ đạo sau vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trước đó trong ngày", tuyên bố cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới