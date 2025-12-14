Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas ở Gaza

Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc tấn công gần đây tại Dải Gaza.

AP đưa tin, Israel tuyên bố đã hạ sát ông Raed Saad, chỉ huy cấp cao phụ trách bộ phận sản xuất vũ khí và trước đó từng lãnh đạo bộ phận tác chiến của Hamas, trong cuộc tấn công ở Dải Gaza ngày 13/12.

Tuyên bố của Israel mô tả ông Saad là một trong những người chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza, cáo buộc ông đã "tham gia vào việc tái thiết lực lượng Hamas" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Chiếc ô tô bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Thành phố Gaza ngày 13/12/2025. Ảnh: AP.

Theo một phóng viên của hãng AP, cuộc tấn công của Israel ở phía tây Thành phố Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng và thi thể của họ được đưa tới Bệnh viện Shifa. Bệnh viện Al-Awda cho biết thêm, 3 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Hamas không xác nhận cái chết của chỉ huy Raed Saad. Tuy nhiên, họ cho biết một chiếc xe dân sự đã bị trúng đạn bên ngoài Thành phố Gaza và khẳng định đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.

Israel và Hamas trước đó nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc oanh kích và xả súng của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 386 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10. Trong khi đó, Israel tuyên bố các cuộc tấn công gần đây là để trả đũa việc Hamas tấn công binh sĩ nước này.

