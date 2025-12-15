Syria bắt 5 nghi phạm vụ tấn công khiến 3 người Mỹ thiệt mạng

Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ 5 nghi phạm sau vụ tấn công khiến 3 công dân Mỹ, trong đó có 2 binh sĩ, thiệt mạng ở Palmyra, Homs.

Anadolu dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria ngày 14/12 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS ở Homs, bắt giữ 5 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố gần thành phố cổ Palmyra khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.

"Chiến dịch được phát động ở Palmyra sau vụ tấn công khủng bố hèn hạ do một thành viên IS thực hiện hôm 13/12 nhắm vào địa điểm họp của lãnh đạo an ninh nội bộ ở vùng sa mạc Syria, trong đó có một phái đoàn từ liên minh quốc tế chống IS", trích tuyên bố của Bộ Nội vụ Syria.

Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ 5 nghi phạm sau vụ tấn công khiến 3 người Mỹ thiệt mạng ở Palmyra. Ảnh: AA.

Theo tuyên bố, chiến dịch truy quét được tiến hành phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Tình báo và lực lượng liên quan, dựa trên thông tin tình báo chính xác. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ và ngay lập tức bị đưa đi thẩm vấn.

"Các cuộc tấn công vào thể chế nhà nước sẽ bị đáp trả. Lực lượng an ninh (Syria) hoàn toàn sẵn sàng và có khả năng chống lại bất cứ ai đe dọa an ninh và ổn định của Syria", Bộ Nội vụ Syria nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng chính quyền Syria đã phát động một chiến dịch an ninh chống lại nhóm khủng bố ISIS "nằm vùng" ở vùng nông thôn tỉnh Homs.

Chiến dịch này diễn ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/12 cho biết, 2 binh sĩ Mỹ và một dân thường đã thiệt mạng, và 3 binh sĩ khác bị thương trong vụ phục kích của một tay súng IS ở khu vực sa mạc Palmyra.

Được biết, lực lượng Mỹ hoạt động tại Syria như một phần của liên minh quốc tế chống IS được thành lập vào năm 2014. Syria gia nhập liên minh này vào ngày 12/11/2025. Kể từ khi thành lập, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu này đã tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố ở Syria và Iraq.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, chính quyền mới của Syria đã nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định tình hình trên khắp đất nước.

