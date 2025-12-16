Hà Nội

Thế giới

Mỹ phá âm mưu đánh bom đêm Giao thừa, bắt 4 nghi phạm

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết FBI đã chặn đứng một âm mưu khủng bố quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ở bang California đêm Giao thừa.

An An (Theo ABC News)

ABC News đưa tin ngày 15/12, theo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, một nhóm cực đoan chống chính phủ được cho là đã lên kế hoạch tiến hành loạt vụ đánh bom nhằm vào nhiều mục tiêu ở California vào đêm Giao thừa. Nhóm này cũng bị cáo buộc lên kế hoạch nhắm vào các nhân viên và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Tuy nhiên, âm mưu khủng bố trên đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chặn đứng.

my.png
Một số vật chứng mà các nhà điều tra Mỹ thu giữ. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Los Angeles sáng 15/12, Bill Essayli, Trợ lý công tố viên Tòa án Quận Trung tâm California, và Akil Davis, Trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI Los Angeles, cho biết 4 nghi phạm - được xác định là Audrey Illeene Carroll, 30 tuổi, Zachary Aaron Page, 32 tuổi, Dante Gaffield, 24 tuổi, và Tina Lai, 41 tuổi - đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu đánh bom và sở hữu thiết bị gây nổ không đăng ký.

Ông Essayli cho biết thêm dự kiến ​​sẽ có thêm cáo buộc được đưa ra đối với các nghi phạm.

"FBI ngày 12/12 đã ngăn chặn âm mưu của các thành viên thuộc một nhóm cực đoan bạo lực mà chúng tôi tin rằng chúng định lên kế hoạch đánh bom tại nhiều địa điểm vào đêm Giao thừa", Davis thông tin.

Davis nói thêm rằng 4 người bị bắt giữ thuộc một nhóm bạo lực chống chính phủ tại Mỹ. Những người này bị cáo buộc đã lên kế hoạch đặt những chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế để kích nổ tại nhiều địa điểm ở Nam California, mục tiêu là các công ty của Mỹ. Ít nhất 5 địa điểm mà các nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch đánh bom nằm tại các quận Cam và Los Angeles.

"Chúng dự định kích hoạt các thiết bị nổ tự chế (IED) vào đêm Giao thừa. Các nghi phạm đã bị FBI bắt giữ khi đang lắp ráp các thiết bị này hôm 12/12", ông Davis thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom xe ở New Delhi, Ấn Độ

Nguồn video: RT
Thế giới

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ngoài tòa án ở Pakistan

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một tòa án ở thủ đô Islamabad, Pakistan.

>>> Mời độc giả xem video về vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Đánh bom tại nhà thờ ở Syria, hơn 80 người thương vong

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ ở Syria.

Daily Mail đưa tin ngày 22/6, vụ đánh bom liều chết xảy ra tại nhà thờ Mar Elias ở khu phố Dweila của Damascus, Syria.

Nghi phạm đã nổ súng vào những người đang cầu nguyện, trước khi kích nổ đai bom trên người.

Xem chi tiết

Thế giới

Máy bay chở 442 người hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa đánh bom

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chiếc máy bay chở 442 người đã phải hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Bắc Sumatra sau khi nhận được email đe dọa đánh bom.

Theo Jakarta Globe ngày 17/6, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã nhận được email đe dọa về một quả bom trên chuyến bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines chở những người hành hương Hajj từ Jeddah (Ả Rập Xê Út) trở về Jakarta (Indonesia).

maybay.png
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines. Ảnh: Antara.
Xem chi tiết

