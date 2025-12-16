Mỹ phá âm mưu đánh bom đêm Giao thừa, bắt 4 nghi phạm

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết FBI đã chặn đứng một âm mưu khủng bố quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ở bang California đêm Giao thừa.

ABC News đưa tin ngày 15/12, theo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, một nhóm cực đoan chống chính phủ được cho là đã lên kế hoạch tiến hành loạt vụ đánh bom nhằm vào nhiều mục tiêu ở California vào đêm Giao thừa. Nhóm này cũng bị cáo buộc lên kế hoạch nhắm vào các nhân viên và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Tuy nhiên, âm mưu khủng bố trên đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chặn đứng.

Một số vật chứng mà các nhà điều tra Mỹ thu giữ. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Los Angeles sáng 15/12, Bill Essayli, Trợ lý công tố viên Tòa án Quận Trung tâm California, và Akil Davis, Trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI Los Angeles, cho biết 4 nghi phạm - được xác định là Audrey Illeene Carroll, 30 tuổi, Zachary Aaron Page, 32 tuổi, Dante Gaffield, 24 tuổi, và Tina Lai, 41 tuổi - đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu đánh bom và sở hữu thiết bị gây nổ không đăng ký.

Ông Essayli cho biết thêm dự kiến ​​sẽ có thêm cáo buộc được đưa ra đối với các nghi phạm.

"FBI ngày 12/12 đã ngăn chặn âm mưu của các thành viên thuộc một nhóm cực đoan bạo lực mà chúng tôi tin rằng chúng định lên kế hoạch đánh bom tại nhiều địa điểm vào đêm Giao thừa", Davis thông tin.

Davis nói thêm rằng 4 người bị bắt giữ thuộc một nhóm bạo lực chống chính phủ tại Mỹ. Những người này bị cáo buộc đã lên kế hoạch đặt những chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế để kích nổ tại nhiều địa điểm ở Nam California, mục tiêu là các công ty của Mỹ. Ít nhất 5 địa điểm mà các nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch đánh bom nằm tại các quận Cam và Los Angeles.

"Chúng dự định kích hoạt các thiết bị nổ tự chế (IED) vào đêm Giao thừa. Các nghi phạm đã bị FBI bắt giữ khi đang lắp ráp các thiết bị này hôm 12/12", ông Davis thông tin.

