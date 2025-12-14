Xả súng tại trường đại học ở Mỹ, nhiều người thương vong

Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xả súng tại Đại học Brown ở Mỹ

Nguồn video: X/RT

RT dẫn lời Thị trưởng Brett Smiley cho biết, vụ xả súng xảy ra tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, Mỹ, vào ngày 13/12. Cảnh sát nhận được tin báo về nhiều phát súng nổ trong khuôn viên trường vào khoảng 16 giờ chiều.

Theo Đại học Brown, vụ xả súng xảy ra gần tòa nhà Kỹ thuật Barus & Holley và tòa nhà Barus & Holley, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Cảnh sát đã tạm giữ một người sau vụ việc nhưng sau đó xác định người này "không liên quan đến vụ nổ súng". Nghi phạm, được cho là một người đàn ông mặc đồ đen, hiện vẫn đang lẩn trốn, theo thông tin từ cảnh sát.

"Hiện chưa rõ nghi phạm vào tòa nhà bằng cách nào, nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng hắn ta đã ra khỏi khu phức hợp đó phía đường Hope Street", chỉ huy cảnh sát Providence, Timothy O'Hara, cho biết.

Cảnh sát tập trung bên ngoài lối vào Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, ngày 13/12/2025, trong quá trình điều tra vụ xả súng. Ảnh: AP.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các đặc vụ đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cảnh sát địa phương. Ông viết trên mạng xã hội rằng: “Hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhận được báo cáo về vụ xả súng "kinh hoàng". "Cầu Chúa phù hộ cho các nạn nhân và gia đình của họ!", ông chủ Nhà Trắng viết trên nền tảng Truth Social.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.