Thông tin mới nhất về sức khỏe của Vua Charles III

Vua Charles III của Anh mới đây thông báo quá trình điều trị ung thư của ông sẽ được giảm bớt vào năm tới.

AP đưa tin, Vua Charles III ngày 12/12 cho biết nhờ chẩn đoán sớm, can thiệp hiệu quả và tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ, quá trình điều trị ung thư của ông có thể sẽ được giảm bớt trong năm tới.

"Chẩn đoán sớm đơn giản là cứu sống nhiều người. Tôi cũng biết rõ sự khác biệt mà nó mang lại trong trường hợp của chính mình, giúp tôi tiếp tục có một cuộc sống trọn vẹn ngay cả khi đang điều trị bệnh”, Nhà vua 77 tuổi nói, đồng thời khuyến khích mọi người khám sàng lọc để có thể phát hiện bệnh sớm và can thiệp kịp thời.

Vua Charles III của Anh tham dự Lễ Mùa Vọng tại Tu viện Westminster, London, ngày 10/12/2025. Ảnh: AP/Pool.

Tuy nhiên, Vua Charles III chưa công bố ông mắc loại ung thư gì hay đang được điều trị bằng phương pháp nào.

Thông báo từ Cung điện Buckingham cho biết thêm việc điều trị ung thư của Vua Charles III đã chuyển sang "giai đoạn phòng ngừa" và sức khỏe của ông được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo hồi phục tốt hơn.

Vua Charles III được phát hiện mắc ung thư trong lúc điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 1/2024. Sau khi được chẩn đoán bệnh, Vua Charles đã tạm ngưng tham dự các sự kiện công khai trong khoảng hai tháng để tập trung vào điều trị và phục hồi sức khỏe.

Kể từ khi trở lại trước công chúng, ông đã đến thăm các trung tâm điều trị ung thư trên khắp cả nước và chia sẻ câu chuyện của mình với những bệnh nhân khác.