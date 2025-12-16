Máy bay quân sự Mỹ suýt va chạm phi cơ chở khách gần Venezuela

Phi cơ chở khách của hãng hàng không JetBlue (Mỹ) đã phải tạm dừng quá trình tăng độ cao để tránh va chạm với một máy bay quân sự của Mỹ.

AP đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 12/12. Khi đó, chiếc máy bay chở khách của hãng JetBlue, cất cánh từ quốc đảo nhỏ Curaçao ở vùng Caribe và dự định tới sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York (Mỹ), đã phải tạm dừng quá trình tăng độ cao để tránh va chạm với một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ gần Venezuela.

“Chúng tôi suýt nữa đã xảy ra va chạm trên không ở đây. Họ (máy bay quân sự của Mỹ) bay cắt ngang trực tiếp đường bay của chúng tôi mà không bật bộ phát đáp. Chúng tôi buộc phải ngừng tăng độ cao”, phi công của JetBlue nói.

Theo phi công này, máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ sau đó bay vào không phận Venezuela.

Derek Dombrowski, người phát ngôn của hãng JetBlue, ngày 14/12 cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc này cho các cơ quan liên bang và sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào. Các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi được đào tạo về các quy trình phù hợp cho các tình huống bay khác nhau, và chúng tôi đánh giá cao việc phi hành đoàn đã nhanh chóng báo cáo tình huống này cho ban lãnh đạo của chúng tôi”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe, và cũng đang tìm cách gia tăng áp lực lên Chính phủ Venezuela.

Tháng trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra cảnh báo cho các máy bay của nước này, kêu gọi họ "thận trọng" khi bay trong không phận Venezuela "do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng ở trong hoặc xung quanh Venezuela".

