Khoảnh khắc máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Gruzia

Một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Gruzia. Toàn bộ 20 người được cho là đã thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem video: Máy bay vận tải quân sự C-130 chở 20 người của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Gruzia

Nguồn video: X/RT

Theo RT, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở Gruzia ngày 11/11. Mặc dù số người thiệt mạng chưa được xác nhận, nhưng toàn bộ 20 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn, được cho là đã tử nạn.

Bộ Nội vụ Gruzia cho biết, máy bay cất cánh từ Azerbaijan và đang bay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi ở thành phố Sighnaghi, cách biên giới Azerbaijan-Gruzia, khoảng 5 km.

Video ghi lại hiện trường cho thấy chiếc máy bay lao xuống đất theo hình xoắn ốc.

20 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Gruzia. Ảnh: NDTV.

Theo kênh tin tức NTV, máy bay bay từ thành phố Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ, trên bờ Biển Đen, đến Azerbaijan vào sáng 11/11. Máy bay sau đó cất cánh từ Ganja (Azerbaijan) vào lúc 13h20 chiều cùng ngày để trở về Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã biến mất khỏi radar 27 phút sau khi khởi hành.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân", Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya viết trên mạng X, cho biết thêm rằng người đồng cấp Gruzia, Gela Geladze, đã đến hiện trường vụ tai nạn.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã nhanh chóng được tiến hành. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.