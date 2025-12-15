Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

9 người di cư thiệt mạng vì nền nhiệt 'đóng băng' ở Ma-rốc

Việc tiếp xúc với nền nhiệt "đóng băng" ở khu vực biên giới Ma-rốc với Algeria đã khiến 9 người di cư Châu Phi thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố cuối tuần qua, Hiệp hội Nhân quyền Ma-rốc cho biết thi thể của 7 nam giới và 2 phụ nữ đã được tìm thấy ở Ras Asfour, một khu vực miền núi hẻo lánh của Ma-rốc nơi nhiệt độ giảm mạnh vào mùa đông.

"Họ tử vong vì quá lạnh, cơ thể kiệt sức của họ không thể chịu đựng nổi", thông báo cho hay.

ap25348749128510.jpg
Khu vực dọc theo biên giới giữa Algeria và Ma-rốc ngày 11/8/2023. Ảnh: AP.

Theo nhóm người di cư, một trong số họ đến từ Guinea, những người còn lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực Châu Phi cận Sahara.

Được biết, hàng năm, hàng nghìn người di cư cố gắng vượt biên trái phép từ Bắc Phi sang châu Âu với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người hướng tới Ceuta và Melilla – hai vùng lãnh thổ nhỏ bé thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi – bằng cách trèo qua hàng rào biên giới hoặc bơi. Những người khác cố gắng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bằng cách đi đường dài hơn qua Đại Tây Dương.

Lực lượng an ninh Ma-rốc thường xuyên báo cáo về việc ngăn chặn những nỗ lực vượt biên như vậy.

Bắc Phi được biết đến như một điểm trung chuyển cho những người di cư trên đường đến biên giới phía nam của châu Âu.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria lo ngại an ninh trước làn sóng bắt cóc

Nguồn video: VTV
#Thiệt mạng do nhiệt độ lạnh #Di cư trái phép Bắc Phi #Khó khăn của người di cư trong mùa đông #người di cư thiệt mạng ở Ma-rốc #người di cư Châu Phi

Bài liên quan

Thế giới

Chìm thuyền giữa biển, ít nhất 40 người di cư thiệt mạng

Ít nhất 40 người di cư được cho là đã thiệt mạng sau khi con thuyền chở họ bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Theo RT, chiếc thuyền chở khoảng 70 người di cư, khởi hành từ vùng cận Sahara, đã bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển thành phố Mahdia, Tunisia, vào sáng 22/10. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Tunisia và các đơn vị hải quân đã tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Vụ lật thuyền khiến ít nhất 40 người thiệt mạng trong khi 30 người đã được giải cứu.

Xem chi tiết

Thế giới

Chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Malaysia, hàng chục người mất tích

Một chiếc tàu đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Malaysia, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích.

Al Jazeera đưa tin ngày 9/11, một chiếc tàu chở khoảng 90 người di cư đã bị chìm ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Malaysia - Thái Lan.

"Một chiếc tàu chở 90 người di cư được cho là đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển Malaysia", cảnh sát trưởng địa phương ở Malaysia Adzli Abu Shah nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những người sống sót.

Xem chi tiết

Thế giới

Thuyền chở người di cư gặp nạn khiến hơn 110 người chết, mất tích

Một chiếc thuyền bị lật và một chiếc khác bốc cháy ngoài khơi Libya khiến hơn 110 người di cư Sudan thiệt mạng, mất tích.

Theo RT, các cơ quan của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hai vụ tai nạn hàng hải ngoài khơi Libya đã khiến hơn 110 người di cư Sudan thiệt mạng, mất tích.

Ngày 17/9, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) tại Libya xác nhận một thuyền chở 74 người di cư đã bị lật ngoài khơi Tobruk cuối tuần trước. Chỉ 13 người sống sót sau vụ tai nạn trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới