9 người di cư thiệt mạng vì nền nhiệt 'đóng băng' ở Ma-rốc

Việc tiếp xúc với nền nhiệt "đóng băng" ở khu vực biên giới Ma-rốc với Algeria đã khiến 9 người di cư Châu Phi thiệt mạng.

AP đưa tin, trong một tuyên bố cuối tuần qua, Hiệp hội Nhân quyền Ma-rốc cho biết thi thể của 7 nam giới và 2 phụ nữ đã được tìm thấy ở Ras Asfour, một khu vực miền núi hẻo lánh của Ma-rốc nơi nhiệt độ giảm mạnh vào mùa đông.

"Họ tử vong vì quá lạnh, cơ thể kiệt sức của họ không thể chịu đựng nổi", thông báo cho hay.

Khu vực dọc theo biên giới giữa Algeria và Ma-rốc ngày 11/8/2023. Ảnh: AP.

Theo nhóm người di cư, một trong số họ đến từ Guinea, những người còn lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực Châu Phi cận Sahara.

Được biết, hàng năm, hàng nghìn người di cư cố gắng vượt biên trái phép từ Bắc Phi sang châu Âu với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người hướng tới Ceuta và Melilla – hai vùng lãnh thổ nhỏ bé thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi – bằng cách trèo qua hàng rào biên giới hoặc bơi. Những người khác cố gắng đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bằng cách đi đường dài hơn qua Đại Tây Dương.

Lực lượng an ninh Ma-rốc thường xuyên báo cáo về việc ngăn chặn những nỗ lực vượt biên như vậy.

Bắc Phi được biết đến như một điểm trung chuyển cho những người di cư trên đường đến biên giới phía nam của châu Âu.

