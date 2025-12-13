Hà Nội

Thế giới

Phát hiện thi thể cụ bà trong nhà riêng, đồ trang sức bị đánh cắp

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi cụ bà 76 tuổi được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh Trat, Thái Lan, nhiều đồ trang sức của nạn nhân bị đánh cắp.

An An (Theo The Thaiger)

The Thaiger đưa tin, vào ngày 11/12, người thân của nạn nhân, bà A, bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi bà không nghe điện thoại như thường lệ. Con gái bà, làm việc ở Bangkok, vẫn thường nói chuyện với mẹ vào mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại nhiều lần cho bà A mà không ai trả lời, cô đã nhờ người thân sống gần đó đến xem tình hình của mẹ.

Khoảng 13 giờ chiều, người thân đến căn nhà 1 tầng của bà A ở Laem Ngop, tỉnh Trat, thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà. Họ lập tức báo cảnh sát.

thai.jpg
Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án mạng. Ảnh: Thai News Agency.

Tại hiện trường, thi thể bà nằm ở sảnh chính của ngôi nhà. Khám nghiệm ban đầu cho thấy có vết bầm tím và vết đỏ quanh cổ và mặt nạn nhân. Vết máu cũng được tìm thấy trên sàn nhà, làm dấy lên nghi ngờ về việc bà đã bị tấn công và sát hại.

Người thân cho biết, nạn nhân sống một mình vì con gái bà làm việc ở Bangkok. Họ nói thêm rằng cụ bà thường xuyên đeo một sợi dây chuyền vàng và một chiếc vòng tay vàng, tổng trị giá hơn 120.000 baht. Cả hai món đồ này đều "biến mất" khi thi thể bà được tìm thấy.

Theo lời kể của những người hàng xóm trong khu vực, họ nghi ngờ người đàn ông, được xác định là B, là hung thủ vì người này thường xuyên vay tiền của nạn nhân. Ông ta đã biến mất khỏi khu phố ngay sau khi người phụ nữ qua đời.

Cảnh sát sau đó đã triệu tập vợ của ông B để thẩm vấn phục vụ điều tra. Cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể đã siết cổ người phụ nữ lớn tuổi bằng dây thừng trước khi cướp đồ trang sức bằng vàng của bà và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

Thế giới

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Bounthong bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vùng núi Ban Pang Ung Kao, huyện Mae Chaem, Thái Lan.

Theo The Thaiger, vào ngày 20/9, cảnh sát và lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Bounthong, một công dân Myanmar 27 tuổi, khi nghi phạm đang lẩn trốn tại vùng núi Ban Pang Ung Kao, huyện Mae Chaem. Bounthong bị cáo buộc đã bắt chết bố vợ là ông Ta, 65 tuổi.

thai2.jpg
Bounthong bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Khaosod.
Xem chi tiết

Thế giới

Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh

Một người đàn ông trong độ tuổi 40 đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bạn gái, sau đó giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh suốt một năm.

Theo The Korea Times, ngày 30/9, Thẩm phán Kim Eun-ji của Tòa án Jeonju chi nhánh Gunsan, Hàn Quốc, đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người và giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh trong khoảng một năm.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị cáo buộc đã siết cổ bạn gái, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, vào ngày 20/10/2024 tại một căn hộ ở Gunsa, tỉnh Bắc Jeolla. Sau khi gây án, nghi phạm mua một chiếc tủ lạnh rồi để thi thể nạn nhân vào đó nhằm mục đích che giấu tội ác.

Xem chi tiết

Thế giới

Rúng động vụ hai người giúp việc sát hại chủ nhà, cướp tài sản

Sau khi sát hại chủ nhà, hai nghi phạm bỏ trốn cùng số trang sức vàng của nạn nhân.

Theo Hindustan Times, Renu Agarwal, 50 tuổi, đã bị sát hại dã man tại căn phòng trên tầng 13 của chung cư ở Hyderabad, Ấn Độ, hôm 10/9. Chồng và con trai 26 tuổi của nạn nhân đi làm vào khoảng 10 giờ sáng và họ cảm thấy lo lắng khi Renu không nghe điện thoại vào buổi tối.

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về việc thi thể Renu được phát hiện trong tình trạng bị trói tay chân và có nhiều vết thương trên cơ thể trong căn hộ.

Xem chi tiết

