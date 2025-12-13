Phát hiện thi thể cụ bà trong nhà riêng, đồ trang sức bị đánh cắp

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi cụ bà 76 tuổi được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh Trat, Thái Lan, nhiều đồ trang sức của nạn nhân bị đánh cắp.

The Thaiger đưa tin, vào ngày 11/12, người thân của nạn nhân, bà A, bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi bà không nghe điện thoại như thường lệ. Con gái bà, làm việc ở Bangkok, vẫn thường nói chuyện với mẹ vào mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại nhiều lần cho bà A mà không ai trả lời, cô đã nhờ người thân sống gần đó đến xem tình hình của mẹ.

Khoảng 13 giờ chiều, người thân đến căn nhà 1 tầng của bà A ở Laem Ngop, tỉnh Trat, thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà. Họ lập tức báo cảnh sát.

Tại hiện trường, thi thể bà nằm ở sảnh chính của ngôi nhà. Khám nghiệm ban đầu cho thấy có vết bầm tím và vết đỏ quanh cổ và mặt nạn nhân. Vết máu cũng được tìm thấy trên sàn nhà, làm dấy lên nghi ngờ về việc bà đã bị tấn công và sát hại.

Người thân cho biết, nạn nhân sống một mình vì con gái bà làm việc ở Bangkok. Họ nói thêm rằng cụ bà thường xuyên đeo một sợi dây chuyền vàng và một chiếc vòng tay vàng, tổng trị giá hơn 120.000 baht. Cả hai món đồ này đều "biến mất" khi thi thể bà được tìm thấy.

Theo lời kể của những người hàng xóm trong khu vực, họ nghi ngờ người đàn ông, được xác định là B, là hung thủ vì người này thường xuyên vay tiền của nạn nhân. Ông ta đã biến mất khỏi khu phố ngay sau khi người phụ nữ qua đời.

Cảnh sát sau đó đã triệu tập vợ của ông B để thẩm vấn phục vụ điều tra. Cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể đã siết cổ người phụ nữ lớn tuổi bằng dây thừng trước khi cướp đồ trang sức bằng vàng của bà và bỏ trốn khỏi hiện trường.

