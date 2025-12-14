Hà Nội

Bà Kamala Harris 'tái xuất,' để ngỏ khả năng tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2028

Bà Harris nhấn mạnh đảng Dân chủ cần tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng đồng thời phải chuẩn bị cho giai đoạn sau đó.

Theo Đoàn Hùng / Vietnam Plus

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 12/12 (giờ địa phương) đã xuất hiện tại cuộc họp mùa Đông thường niên của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) tại Los Angeles, bày tỏ cảm ơn những người ủng hộ vì đã “đứng lên bảo vệ dân chủ” và “pháp quyền.”

Đây là màn tái xuất chính trị đáng chú ý của bà Harris trong bối cảnh nội bộ đảng Dân chủ vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng sau thất bại năm 2024.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn lời bà Harris - nhân vật trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2024 mà không thông qua bầu cử sơ bộ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui - tự mô tả mình là “bộ mặt công khai” của những nỗ lực mà đảng Dân chủ theo đuổi.

Vị cựu Phó Tổng thống khẳng định mỗi lời cảm ơn dành cho bà thực chất là lời cảm ơn gửi đến toàn bộ bộ máy Dân chủ vì đã bảo vệ các giá trị mà họ cho là nền tảng của Hiến pháp Mỹ.

Trong bài phát biểu, bà Harris nhấn mạnh đảng Dân chủ cần tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng đồng thời phải chuẩn bị cho giai đoạn sau đó và cho thời kỳ hậu Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy bà vẫn để ngỏ khả năng ra tranh cử tổng thống năm 2028, dù trước đó từng từ chối tranh cử Thống đốc California năm 2026.

Ngoài ra, Cựu Phó Tổng thống Harris tiếp tục nhấn mạnh lập trường của đảng Dân chủ khi cho rằng “giấc mơ Mỹ” đang trở thành huyền thoại với nhiều người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời liệt kê giá thực phẩm, năng lượng, y tế, giao thông và nhà ở như bằng chứng cho cuộc “khủng hoảng khả năng chi trả."

Theo giới quan sát, sự xuất hiện của bà Harris tại DNC cho thấy đảng Dân chủ vẫn loay hoay tìm lối đi sau thất bại, trong khi tiếp tục đổ lỗi cho Tổng thống đương nhiệm vì những khó khăn của người dân hiện nay như một chiến thuật tranh cử./.

vietnamplus.vn
#Kamala Harris #Tổng thống Mỹ #DNC #chính trị #bầu cử #đảng Dân chủ

