Cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Sudan bị tấn công, 6 binh sĩ thiệt mạng

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng.

AP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 13/12 nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc ở thành phố Kadugli, vùng Kordofan, miền trung Sudan.

Vụ tấn công khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 8 binh sĩ khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là công dân Bangladesh, đang phục vụ trong Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

“Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế”, ông Antonio Guterres nói, đồng thời kêu gọi trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan hôm 13/12 đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng. Ảnh: Anadolu.

Quân đội Sudan cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, RSF chưa đưa ra bình luận.

"Vụ tấn công cho thấy rõ phương thức phá hoại của lực lượng RSF và những kẻ đứng sau chúng”, Quân đội Sudan tuyên bố, đồng thời đăng tải một video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực mà họ cho là cơ sở của Liên Hợp Quốc.

Vùng Abyei giàu dầu mỏ là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, và phái bộ Liên Hợp Quốc đã được triển khai tại đây từ năm 2011 khi Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan.

Sudan rơi vào bất ổn từ tháng 4/2023 khi cuộc tranh giành quyền lực giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng nổ với các cuộc giao tranh diễn ra tại nhiều khu vực trong nước. Ông Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Sudan để cho phép “một tiến trình chính trị toàn diện” giải quyết xung đột ở quốc gia châu Phi này.

