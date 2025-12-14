Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Sudan bị tấn công, 6 binh sĩ thiệt mạng

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 13/12 nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc ở thành phố Kadugli, vùng Kordofan, miền trung Sudan.

Vụ tấn công khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 8 binh sĩ khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là công dân Bangladesh, đang phục vụ trong Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

“Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế”, ông Antonio Guterres nói, đồng thời kêu gọi trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

untitled-4346.png
Cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan hôm 13/12 đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng. Ảnh: Anadolu.

Quân đội Sudan cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, RSF chưa đưa ra bình luận.

"Vụ tấn công cho thấy rõ phương thức phá hoại của lực lượng RSF và những kẻ đứng sau chúng”, Quân đội Sudan tuyên bố, đồng thời đăng tải một video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực mà họ cho là cơ sở của Liên Hợp Quốc.

Vùng Abyei giàu dầu mỏ là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, và phái bộ Liên Hợp Quốc đã được triển khai tại đây từ năm 2011 khi Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan.

Sudan rơi vào bất ổn từ tháng 4/2023 khi cuộc tranh giành quyền lực giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng nổ với các cuộc giao tranh diễn ra tại nhiều khu vực trong nước. Ông Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Sudan để cho phép “một tiến trình chính trị toàn diện” giải quyết xung đột ở quốc gia châu Phi này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột ở Tây Sudan

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Tấn công cơ sở Liên Hợp Quốc tại Sudan #Vụ tấn công bằng drone #Xung đột Sudan và Nam Sudan #Vai trò của lực lượng UNISFA #Chính trị và bất ổn ở Sudan #Cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Sudan bị tấn công

Bài liên quan

Thế giới

Lực lượng RSF bị tố sát hại hàng trăm người trong bệnh viện

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ở Sudan bị tố đã sát hại hàng trăm bệnh nhân và nhân viên bên trong một bệnh viện tại El Fasher.

The Guardian dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và Mạng lưới bác sĩ Sudan ngày 29/10 cho biết, lực lượng RSF đã sát hại hàng trăm bệnh nhân và nhân viên bên trong một bệnh viện ở El Fasher, sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát thành phố hôm 26/10.

"Lực lượng RSF đã tàn sát tất cả những người họ tìm thấy bên trong bệnh viện sản khoa Saudi", Mạng lưới bác sĩ Sudan, một nhóm y tế theo dõi cuộc nội chiến tại quốc gia này, cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Xem chi tiết

Thế giới

Rơi máy bay chở hàng cứu trợ ở Nam Sudan, 3 người tử nạn

Một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ nạn nhân lũ lụt bị rơi ở Leer, tiểu bang Unity, Nam Sudan, khiến cả 3 người trên máy bay tử nạn.

Trang Radio Tamazuj đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra gần Rupchier Boma ở Guat Payam, Leer, vào khoảng 8h sáng ngày 25/11 (giờ địa phương). Quyền ủy viên quận, Kueth Latjor, nói với Đài phát thanh Tamazuj rằng chiếc máy bay hạng nhẹ này đang chở thực phẩm cho tổ chức từ thiện Samaritan's Purse thì gặp nạn.

"Chuyến bay cất cánh từ thủ đô Juba và dự kiến đến Leer để cứu trợ nạn nhân lũ lụt", ông Kueth Latjor thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Máy bay quân sự gặp nạn ở Sudan, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Một máy bay quân sự của Sudan gặp nạn khi cố gắng hạ cánh, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

AP dẫn lời hai quan chức địa phương ngày 10/12 cho biết, chiếc máy bay quân sự này gặp sự cố kỹ thuật khi cố gắng hạ cánh xuống căn cứ không quân Osman Digna ở thành phố ven biển Port Sudan hôm 9/12.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, các nhà chức trách không công bố số người chính xác có mặt trên máy bay. Được biết, trong số những người thiệt mạng có phi công Omran Mirghani.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới