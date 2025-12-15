Phản ứng của thế giới sau vụ xả súng ở Australia

Lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Australia, đồng thời lên án vụ xả súng hàng loạt vừa qua trên bãi biển ở Sydney.

Al Jazeera đưa tin, vụ xả súng hàng loạt do 2 tay súng thực hiện tại bãi biển Bondi nổi tiếng ở thành phố Sydney, Australia, vào ngày 14/12 đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Giới chức Australia cho biết vụ tấn công khủng bố này nhằm vào cộng đồng người Do Thái ở Sydney.

"Với tư cách là Thủ tướng, thay mặt toàn thể người dân Australia, tôi muốn nói với cộng đồng Do Thái rằng: Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Các bạn có quyền tự hào về bản thân và niềm tin của mình, có quyền học tập, sinh sống và làm việc,...trong môi trường hòa bình và an toàn", Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Sau vụ xả súng, các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã thể hiện sự đoàn kết với Australia, đồng thời lên án vụ tấn công.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tái khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai quốc gia.

"Australia và New Zealand có mối quan hệ rất thân thiết. Tôi bị sốc trước cảnh tượng đau lòng ở Bondi, nơi mà người dân New Zealand vẫn ghé thăm mỗi ngày. Tôi và và toàn thể người dân New Zealand xin chia sẻ nỗi đau với những người bị ảnh hưởng”, ông Luxon nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ xả súng ở Sydney là một "vụ tấn công khủng khiếp" và là "một cuộc tấn công hoàn toàn mang tính bài Do Thái".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông cảm thấy kinh hoàng trước vụ xả súng tàn bạo: "Tôi lên án vụ tấn công tàn bạo, gây chết người nhằm vào các gia đình Do Thái đang tụ tập ở Sydney để mừng lễ Hanukkah. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến cộng đồng Do Thái".

Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng mô tả vụ tấn công là "tàn bạo". "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Australia hành động và chống lại làn sóng bài Do Thái đang lan rộng trong xã hội Australia", ông cho biết trong bài đăng trên mạng X.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel, ít nhất 1 công dân Israel nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ xả súng.

Bộ Ngoại giao Palestine lên án vụ xả súng và tuyên bố "tái khẳng định lập trường kiên quyết phản đối mọi hình thức bạo lực, khủng bố và cực đoan, những hành động trái ngược với các giá trị nhân đạo".

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ: “Tin tức từ Australia vô cùng đau lòng. Vương quốc Anh xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công kinh hoàng ở bãi biển Bondi”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông rất sốc trước vụ việc.

“Vụ tấn công bài Do Thái tại bãi biển Bondi trong dịp lễ Hanukkah khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi xin chia buồn sâu sắc với các nạn nhân và gia đình của họ. Đây là một cuộc tấn công vào những giá trị chung của chúng ta. Chúng ta phải chống lại chủ nghĩa bài Do Thái – ở Đức và trên toàn thế giới”, Thủ tướng Merz nhấn mạnh.

“Nước Pháp bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân, những người bị thương và người thân của họ. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với người dân Australia và sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại sự thù hận bài Do Thái”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng đã gửi lời chia buồn tới cộng đồng người Do Thái ở Australia.

Tehran lên án vụ tấn công khủng bố ở Australia. "Chúng tôi lên án vụ tấn công bạo lực ở Sydney, Australia. Khủng bố và giết người, bất kể xảy ra ở đâu, đều bị bác bỏ và lên án”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trên mạng X.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người đã thiệt mạng và người dân Australia.

