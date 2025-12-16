Hà Nội

Tàu vũ trụ của NASA mang về 'kẹo cao su vũ trụ' bí ẩn

Giải mã

Tàu vũ trụ của NASA mang về 'kẹo cao su vũ trụ' bí ẩn

"Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA mang về Trái đất được các chuyên gia xác định có liên quan đến nguồn gốc sự sống hành tinh xanh.

Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia phân tích mẫu vật được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA thả xuống Trái đất năm 2023. Qua đó, họ phát hiện một loại vật liệu giống như kẹo cao su, có thể đã xuất hiện trong Hệ Mặt trời từ 4,6 tỉ năm trước, tức thuở bắt đầu hình thành. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Các nhà nghiên cứu cho biết vật liệu này từng mềm và dẻo giống y kẹo cao su mà chúng ta ăn ngày nay, nhưng sau đó đã cứng lại sau hàng tỉ năm. Ảnh: Sandford et al., doi: 10.1038/s41550-025-02694-5.
Theo giới nghiên cứu, "kẹo cao su vũ trụ" được hình thành từ các vật liệu giống polymer cực kỳ giàu nitơ và oxy, dạng phân tử phức tạp có thể đã cung cấp các tiền chất hóa học giúp khơi nguồn sự sống trên Trái đất. Ảnh: NASA/Goddard/University of Arizona.
Vì vậy, việc tìm thấy "kẹo cao su vũ trụ" trong mẫu vật lấy từ tiểu hành tinh Bennu rất quan trọng trong việc nghiên cứu về cách sự sống hình thành trên Trái đất cũng như giải mã những bí ẩn tương tự ở các hành tinh, mặt trăng trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Droneandy/Shutterstock.
Trong nghiên cứu mới công bố, nhóm nghiên cứu cho biết "kẹo cao su vũ trụ" có thể đã được hình thành khi tiểu hành tinh mẹ của Bennu nóng lên. Tiểu hành tinh này hiện nằm trong Vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, được cho là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn đã tan vỡ. Ảnh: SWNS.
Tiểu hành tinh tiền thân này được hình thành từ các vật liệu trong tinh vân Mặt trời - đám mây khí và bụi quay tròn tạo nên Hệ Mặt trời - và chứa nhiều loại khoáng chất cũng như hạt băng. Ảnh: SWNS.
Khi tiểu hành tinh mẹ này bắt đầu nóng lên do bức xạ tự nhiên, một hợp chất gọi là carbamate được hình thành thông qua một quá trình liên quan đến amoniac và carbon dioxide. Carbamate tan trong nước nhưng nó tồn tại đủ lâu để phản ứng với các phân tử khác để tạo thành các chuỗi lớn hơn và phức tạp hơn, không thấm nước. Ảnh: deccanchronicle.com.
Tiến sĩ Scott Sandford thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA và là thành viên nhóm nghiên cứu cho biết các bằng chứng cho thấy chất giống kẹo cao su này đã được lắng đọng thành từng lớp trên các hạt băng và khoáng chất có trong tiểu hành tinh mẹ. Ảnh: earth.com.
Vật liệu này trong suốt và mềm dẻo như kẹo cao su đã được nhai kỹ hoặc một loại nhựa mềm. Nó cũng có tính dẻo - một chất liệu dễ uốn, tương tự như kẹo cao su đã qua sử dụng hoặc thậm chí là nhựa mềm, với thành phần hóa học tương tự polyurethane, một loại polymer tổng hợp đa năng mà nhân loại sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay. Ảnh: tech.news.am.
Tuy nhiên, "kẹo cao su vũ trụ" khác với polyurethane khi vật liệu cổ đại này có nhiều mối liên kết ngẫu nhiên, hỗn tạp hơn và thành phần các nguyên tố khác nhau giữa các hạt. Ảnh: NASA Images and Video Library.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#Khám phá vật liệu vũ trụ #Nguồn gốc sự sống Trái đất #Tiểu hành tinh Bennu #Nghiên cứu về các vật liệu cổ đại

