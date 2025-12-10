Rơi máy bay vận tải quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự của Nga đã bị rơi khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau đợt bảo dưỡng gần đây.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự An-22 Antey bị rơi tại một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Ivanovo, cách Moscow 360 km, vào ngày 9/12. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau đợt bảo dưỡng gần đây.

Máy bay An-22 Antey. Ảnh: Wikipedia.

Một đội tìm kiếm và cứu hộ nhanh chóng được cử đến hiện trường vụ tai nạn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một ủy ban từ Không quân Nga cũng sẽ đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin có 7 người trên máy bay vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

"Tại vùng Ivanovo, trong một chuyến bay thử nghiệm sau khi sửa chữa, một máy bay vận tải quân sự AN-22 đã bị rơi xuống khu vực không có người ở. Vụ tai nạn xảy ra gần hồ chứa nước Uvodskoye, với các bộ phận của máy bay được tìm thấy dưới nước", truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Một nguồn tin giấu tên nói với TASS rằng, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả 7 thành viên phi hành đoàn.

Được biết, An-22 Antey là máy bay cánh quạt lớn nhất thế giới, được phát triển vào năm 1965 tại Liên Xô. Máy bay có trọng tải khoảng 60 tấn và đã lập 41 kỷ lục hàng không thế giới. An-22 Antey có thể vận chuyển tới 290 binh sĩ hoặc 29 thành viên phi hành đoàn cùng hàng hóa trên quãng đường dài.

