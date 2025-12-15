Hà Nội

Thế giới

Thông tin mới nhất về vụ xả súng ở Australia

Nghi phạm vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng trên bãi biển Bondi ở Sydney (Australia) được xác định là hai cha con.

An An (Theo AP, abc.net.au)

Theo AP, vụ xả súng hàng loạt nhằm vào những người Do Thái đang tham dự lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi ở Sydney vào ngày 14/12 đã khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, cho biết những người thiệt mạng trong độ tuổi từ 10 đến 87. Ngoài ra, ít nhất 42 người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, một số trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhà chức trách, nghi phạm nổ súng là hai cha con.

ap25348786605648.jpg
Vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Australia. Ảnh: AP.

Ông Mal Lanyon, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, thông tin, nghi phạm 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Tay súng còn lại, 24 tuổi, bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, trang abc.net.au đưa tin, danh tính nghi phạm 24 tuổi được xác định là Naveed Akram. Theo cảnh sát, Naveed Akram có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Cuộc điều tra quy mô lớn về vụ xả súng vẫn đang diễn ra.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/12 phát biểu: “Những gì chúng ta chứng kiến ​​ngày hôm qua là một hành động độc ác tột cùng, một hành động bài Do Thái, một hành động khủng bố trên đất nước chúng ta, tại một địa điểm mang tính biểu tượng của Australia, bãi biển Bondi, nơi vốn gắn liền với niềm vui, với những gia đình sum họp, với những lễ hội”.

Theo AP, Thủ tướng Albanese cũng đã đề xuất luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc sau vụ xả súng hàng loạt ở Sydney.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của một kẻ xả súng ở Australia ngày 14/12

Nguồn video: abc.net.au
